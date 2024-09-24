Прикрывают от дронов: Мозырский НПЗ будет защищать ракетная бригада (карта)

Проведение ротации демонстрирует, что угроза безопасности для Мозырского НПЗ признана перманентной, а переброска подразделений ПВО ВС РБ в этот район лишь подтверждает это предположение, говорят аналитики "Беларускі Гаюн".

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В Беларуси решили обезопасить свои нефтеперерабатывающие заводы от атак дронов и разместить там комплексы ПВО. Об этом сообщает "Беларускі Гаюн".

Так, аналитики сообщают, что в Могилевской и Гомельской областях последние дни фиксировались перемещения противовоздушных подразделений Республики. В частности, 15 сентября в Гомельском районе заметили 2 боевые и 1 транспортно-зарядную машину ЗРК "Тор-М2К" 15-й зенитной ракетной бригады (в/ч 30151), а 16 сентября в окрестностях Бобруйска "засветилась" 1 боевая машина ЗРК "Тор-М2К".

"Беларускі Гаюн" пишет, что батарея ЗРК "Тор-М2К" в 15-й зенитной ракетной бригаде была сформирована в январе 2023 года. В августе 2024 года подразделение участвовало в учениях, которые проходили на российском полигоне "Ашулук".

Часть ЗРК "Тор-М2К" прибыла в Мозырский район. Там на окраине населенного пункта Гурины разместили по меньшей мере 2 боевые машины ЗРК "Тор-М2К". Расстояние от огневой позиции до Мозырского нефтеперерабатывающего завода составляет около 9 километров.

"Учитывая близкое расстояние до НПЗ, можно предположить, что подразделения выполняют задачи по прикрытию завода от средств воздушного нападения (прежде всего — от беспилотников). Сам факт проведения ротации подразделений ПВО "показывает, что угроза безопасности для [Мозырского НПЗ] признана перманентной". А переброска подразделений ПВО ВС РБ в Мозырский район лишь подтверждает это предположение", — пишут аналитики.

Они отметили, что учитывая регулярные залеты в Беларусь российских беспилотников, прикрытие Мозырского НПЗ белорусскими военными будет продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, что 5 сентября сообщалось, что 15 российских "шахедов" были локально потеряны на территории Украины. Два дрона-камикадзе вернулись в Россию, а еще один улетел в Беларусь. Впоследствии появилась информация, что в ночь на 5 сентября в Беларусь залетели по меньшей мере 8 "Шахедов". Их сбивали ВС РБ.