Для США тоже важно: с администрацией Трампа война закончится быстрее, — Зеленский

Глава государства заявил, что Трамп услышал предложения Украины по формуле мира, и никто не сможет использовать риторику принуждения к Киеву относительно мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что между ним и будущим президентом США Трампом сложилось конструктивное взаимодействие, которое позволило конструктивно изложить свою позицию относительно видения завершения войны. Об этом он сказал в интервью"Суспільне" по случаю 100-летия "Украинского Радио2.

"Базис, на котором мы стоим, он [Трамп] услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал", — подчеркнул президент.

Когда у президента уточнили, ставил ли Трамп перед Украиной требование об участии в переговорах с РФ, Зеленский отметил, что такая риторика против Киева "не работает".

"Мы — независимая страна. И мы во время этой войны — и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами — доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает", — сказал Зеленский.

Глава государства также выразил мнение, что при администрации Трампа "война завершится быстрее".

"Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно", — констатировал Зеленский.

Напомним, Фокус сообщал о том, что Трамп призвал Украину и Россию немедленно прекратить войну. По словам 45-го президента США, после своей инаугурации он усердно займется проблемой Киева и Москвы, ведь люди, включая военных и гражданских, не должны умирать.

Также мы писали о том, что в РФ заявили о готовности к переговорам по Украине, если их начнет Трамп. Посол России при ООН Геннадий Гатилов считает, что избрание Трампа открывает возможность диалога между Москвой и Вашингтоном, хотя значительной перезагрузки отношений он не ожидает.