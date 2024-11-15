Для США теж важливо: з адміністрацією Трампа війна закінчиться швидше, — Зеленський

Голова держави заявив, що Трамп почув пропозиції України щодо формули миру, і ніхто не зможе використовувати риторику примусу до Києва щодо мирних перемовин.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що між ним і майбутнім президентом США Трампом склалася конструктивна взаємодія, яка дозволила конструктивно викласти свою позицію щодо бачення завершення війни. Про це він сказав в інтерв'ю "Суспільне" з нагоди 100-річчя "Українського Радіо2.

"Базис, на якому ми стоїмо, він [Трамп] почув. Проти нашої позиції я нічого не чув", — наголосив президент.

Коли в президента уточнили, чи ставив Трамп перед Україною вимогу щодо участі в переговорах із РФ, Зеленський зазначив, що така риторика проти Києва "не працює".

"Ми — незалежна країна. І ми під час цієї війни — і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами — довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює", — сказав Зеленський.

Голова держави також висловив думку, що за адміністрації Трампа "війна завершиться швидше".

"Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо", — констатував Зеленський.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про те, що Трамп закликав Україну і Росію негайно припинити війну. За словами 45-го президента США, після своєї інавгурації він старанно займеться проблемою Києва і Москви, адже люди, включно з військовими і цивільними, не повинні вмирати.

Також ми писали про те, що у РФ заявили про готовність до перемовин щодо України, якщо їх почне Трамп. Посол Росії при ООН Геннадій Гатілов вважає, що обрання Трампа відкриває можливість діалогу між Москвою та Вашингтоном, хоча значного перезавантаження відносин він не очікує.