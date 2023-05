У Нью-Йорку показали найвищий і найдорожчий пентхаус у світі (відео)

Вартість апартаментів – 250 мільйонів доларів.

Журналісти показали найвищий та найдорожчий пентхаус у світі під назвою The One Above All Else. Він розташований у хмарочосі Central Park Tower у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Щоб продемонструвати свої пропозиції, агент із лістингу запросив ютубера Енеса Йілмазера для знімання докладного туру. І показав дивовижні апартаменти, в яких є спеціальна кімната з телескопами.

Хмарочос з житловими апартаментами зветься Central Park Tower. І саме тут на висоті 432 метри розташований найвищий і найдорожчий пентхаус у світі. Який називається "Один над усіма" (The One Above All Else). Придбати його можна за 250 мільйонів доларів.

За ці гроші покупець отримає сім спалень, восьмиметрові стелі, панорамні вікна з шикарним видом на Нью-Йорк, кілька відпочинкових зон, ванну кімнату з видом на Центральний парк і спеціальну кімнату з телескопами для спостереження за зірками. Пентхаус розташований на трьох поверхах та обладнаний двома приватними ліфтами.

Блогер каже, що ніколи нічого подібного не бачив і зазначає, що з пентхауса видно весь Центральний парк і навіть північ штату Нью-Йорк.

А із вікон на півдні можна розглянути Статую Свободи вдалині.

На будівництво хмарочоса Central Park Tower пішло майже два десятиліття, а будівництво коштувало 3 мільярди доларів.

Загалом у хмарочосі 179 квартир. Існує також приватний клуб, до якого можуть отримати доступ лише власники апартаментів.

Щоб вежа не розгойдувалася при сильному вітрі, архітектори встановили на 137 поверсі найбільший і важкий у світі регульований демпфер. Ця механічна конструкція вагою близько 1200 тонн допомагає поглинати вібрації.

Крім того, на 100 поверсі є бальний зал на 300 осіб, сигарний салон, винний зал, приватний бар і ресторан з меню, складеним шеф-кухарями, відміченими зірками Мішлен.

В цей час у Central Park Tower все ще доступні 11 квартир за ціною від 6,5 до 62,5 мільйонів доларів.

Та й найдорожчий пентхаус поки не куплений.

