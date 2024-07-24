Пентхаус Івани Трамп подешевшав на $7 млн: який вигляд має розкішна нерухомість (фото, відео)

17-кімнатне житло вражає уяву багатством і яскравістю оздоблення, що буквально кричать про те, як любила розкіш їхня покійна власниця.

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Пентхаус на Мангеттені, що належав покійній дружині Дональда Трампа Івані, який ріелтори безуспішно намагаються продати вже два роки, подешевшав на $7 мільйонів доларів, повідомляє Domain.

Розкішну нерухомість в елітному Верхньому Іст-Сайді було виставлено на продаж у листопаді 2022 року за $26,6 мільйона доларів США, за чотири місяці після смерті Івани. Минулого року ціна знизилася до $22,5 мільйона доларів США, а тепер запитувана ціна становить $19,5 мільйона.

П'ятиповерхову будівлю між П'ятою і Медісон авеню в Нью-Йорку, яку раніше займала стоматологічна клініка, Івана Трамп придбала 1992 року за $2,5 мільйона. Це сталося за кілька років після її розлучення з Дональдом Трампом (їхній шлюб тривав 15 років).

17-кімнатний комплекс площею 810 квадратних метрів повною мірою відображає любов Івани до розкоші та блиску. В інтер'єрі можна побачити величні вигнуті сходи, величезні люстри, складні балдахіни над ліжками, атлас на стелях, розкішне важке драпірування, рожевий мармур і дзеркальні ванні кімнати, а також золоті стінові панелі всюди. Тут вам і бібліотека з леопардовим принтом, і картини з тваринами, і драпірована стеля, і рожева ванна. В одній кімнаті — обстановка a la Версаль, в іншій — у стилі ампір.

"Так би жив Людовик XVI, якби в нього були гроші", — написала місіс Трамп у своїй книзі.

14 липня 2022 року ексдружина Дональда Трампа загинула, впавши зі сходів у власній квартирі. Сходи мають досить непросту вигнуту форму, а Івана останніми роками зловживала спиртним. Жінку знайшли біля підніжжя сходів непритомною, з травмами несумісними з життям. Причиною смерті було названо нещасний випадок.

Івана була чесько-американською моделлю, яка вийшла заміж за Трампа 1977 року і народила від магната трьох дітей — Іванку, Еріка і Дональда-молодшого.

Вони розлучилися 1990 року. Трамп був одним із чотирьох її чоловіків.

Раніше Фокус писав, що Дональд Трамп поховав свою колишню дружину на полі для гольфу, щоб уникнути податків.