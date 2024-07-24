Пентхаус Иваны Трамп подешевел на $7 млн: как выглядит роскошная недвижимость (фото, видео)

17-комнатное жилье поражает воображение богатством и яркостью отделки, которые буквально кричат о том, как любила роскошь их покойная владелица.

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Пентхаус на Манхэттене, принадлежавший покойной жене Дональда Трампа Иване, который риэлторы безуспешно пытаются продать уже два года, подешевел на $7 миллионов долларов, сообщает Domain.

Роскошная недвижимость в элитном Верхнем Ист-Сайде была выставлена на продажу в ноябре 2022 года за $26,6 миллиона долларов США, через четыре месяца после смерти Иваны. В прошлом году цена снизилась до $22,5 миллиона долларов США, а теперь запрашиваемая цена составляет $19,5 миллиона.

Пятиэтажное здание между Пятой и Мэдисон авеню в Нью-Йорке, которое ранее занимала стоматологическая клиника, Ивана Трамп приобрела в 1992 году за $2,5 миллиона. Это произошло через пару лет после ее развода с Дональдом Трампом (их брак продлился 15 лет).

17-комнатный комплекс площадью 810 квадратных метров в полной мере отображает любовь Иваны к роскоши и блеску. В интерьере можно увидеть величественную изогнутую лестницу, огромные люстры, сложные балдахины над кроватями, атлас на потолках, роскошную тяжелую драпировку, розовый мрамор и зеркальные ванные комнаты, а также золотые стеновые панели повсюду. Тут вам и библиотека с леопардовым принтом, и картины с животными, и драпированный потолок, и розовая ванная. В одной комнате – обстановка a la Версаль, в другой – в стиле ампир.

"Так бы жил Людовик XVI, если бы у него были деньги", – написала миссис Трамп в своей книге.

14 июля 2022 года экс-супруга Дональда Трампа погибла, упав с лестницы в собственной квартире. Лестница имеет довольно непростую изогнутую форму, а Ивана в последние годы злоупотребляла спиртным. Женщину нашли у подножия лестницы без сознания, с травмами, несовместимыми с жизнью. Причиной смерти был назван несчастный случай.

Ивана была чешско-американской моделью, вышедшей замуж за Трампа в 1997 году и родившей от магната троих детей — Иванку, Эрика и Дональда-младшего.

Они развелись в 1990 году. Трамп был одним из четырех ее мужей.

Ранее Фокус писал, что Дональд Трамп похоронил свою бывшую жену на поле для гольфа, чтоб избежать налогов.