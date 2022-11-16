Таунхаус, где умерла Ивана Трамп, выставили на продажу за 26,5 миллионов долларов

Выручка будет разделена между ее детьми: Дональдом Трампом-младшим, Эриком Трампом и Иванкой Трамп.

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Таунхаус Иваны Трамп, первой жены 45-го президента Дональда Трампа, в Верхнем Ист-Сайде, где она была найдена мертвой у подножия лестницы, выставлен на продажу за 26,5 миллионов долларов. Об этом пишет Curbed.

Таунхаус Иваны Трамп площадью 8725 квадратных футов расположен в престижном месте: на Восточной 64-й улице между Пятой и Мэдисон-авеню.

[ + – ] Таунхаус Иваны Трамп хотят продать за 26 миллионов долларов Фото: Evan Joseph

Таунхаус появился на рынке недвижимости через четыре месяца после смерти Иваны 14 июля.

Выручка от продажи будет разделена между ее детьми: Дональдом Трампом-младшим, Эриком Трампом и Иванкой Трамп.

Местный брокер Верхнего Ист-Сайда прогнозирует, что в итоге таунхаус Иваны будет продан дешевле.

Дом с 5 спальнями и пятью ванными комнатами, который все еще выглядит так, как будто он построен в 1980-х годах, и, как считают брокеры, нуждается в ремонте.

Она купила дом за 2,5 миллиона долларов в 1992 году, когда был оформлен развод с бывшим президентом Трампом.

[ + – ] Ивана Трамп и Дональд Трамп Фото: Getty Images

В роскошном таунхаусе есть винтовая лестница, покрытая толстым темно-красным ковром, парадная гостиная с большой итальянской хрустальной люстрой, окруженная позолоченными панелями на заказ, и высокие потолки. В главной спальне есть собственная терраса, а ванная комната хозяйки украшена розовым мрамором. В доме также есть библиотека, которую Ивана использовала как свой кабинет, украшенная мебелью с леопардовым принтом и золотым камином.

Фото: Evan Joseph Фото: Evan Joseph Фото: Evan Joseph Фото: Evan Joseph

Лестница идет через все шесть этажей и именно у ее подножия была найдена 73-летняя Ивана, которая, как утверждают в полиции, упала со ступеней, получила тяжелые травмы и скончалась в июле 2022 года.

Фото: Evan Joseph

Напомним, Дональд и Ивана Трамп поженились в 1977 году и родили троих детей до развода в 1992 году.

[ + – ] Ивана Трамп с дочкой Иванкой Фото: Getty Images

Ивана Трамп принимала участие в бизнесе своего мужа, управляя одним из его казино в Атлантик-Сити и выбирая некоторые элементы дизайна в Башне Трампа в Нью-Йорке.

Они развелись со скандалом, потому что на тот момент у Дональда уже был роман с Марлой Мейплз. Однако в последние годы Ивана и Дональд помирились и она была активным сторонником президентской кампании своего бывшего мужа.

Напомним, прощание с Ивано Трамп уже назвали "самыми элегантными похоронами 2022 года". Вход туда был только по приглашениям, а церковь украшали сотни алых роз.

Впрочем, упокоилась Ивана на не слишком гламурном месте. Бывший муж похоронил ее на поле для гольфа, чтобы избежать уплаты налогов.