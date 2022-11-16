Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Таунхаус, де померла Івана Трамп, виставили на продаж за 26,5 мільйона доларів

івана трамп, дружина дональда трамп, івана трамп таунхаус, будинок іван трамп
Фото: Getty Images | Івана Трамп

Отримані кошти розділять між її дітьми: Дональдом Трампом-молодшим, Еріком Трампом та Іванкою Трамп.

Related video

Таунхаус Івани Трамп, першої дружини 45-го президента Дональда Трампа, у Верхньому Іст-Сайді, де її знайшли мертвою біля підніжжя сходів, виставлено на продаж за 26,5 мільйонів доларів. Про це пише Curbed.

Таунхаус Івани Трамп площею 8725 квадратних футів розташований у престижному місці: на Східній 64-й вулиці між П'ятою та Медісон-авеню.

івану трамп будинок, івану трамп, таунхаус в нью йорку, дружина дональда трампу Fullscreen
Таунхаус Івани Трамп хочуть продати за 26 мільйонів доларів
Фото: Evan Joseph

Таунхаус з'явився на ринку нерухомості через чотири місяці після смерті Івана 14 липня.

Отримані гроші від продажу розділять між її дітьми: Дональдом Трампом-молодшим, Еріком Трампом та Іванкою Трамп.

Місцевий брокер Верхнього Іст-Сайду прогнозує, що в результаті таунхаус Івани буде продано дешевше.

Будинок з 5 спальнями та п'ятьма ванними кімнатами, який все ще виглядає так, ніби він побудований у 1980-х роках, і, як вважають брокери, потребує ремонту.

Вона купила будинок за 2,5 мільйона доларів у 1992 році, коли оформили розлучення з колишнім президентом Трампом.

івану трамп будинок, івану трамп, таунхаус в нью йорку, дружина дональда трампу Fullscreen
Івана Трамп та Дональд Трамп
Фото: Getty Images

У розкішному таунхаусі є гвинтові сходи, покриті товстим темно-червоним килимом, парадна вітальня з великою італійською кришталевою люстрою, оточена позолоченими панелями на замовлення та високі стелі. У головній спальні є власна тераса, а ванна кімната господині прикрашена рожевим мармуром. У будинку є бібліотека, яку Івана використовувала як свій кабінет, прикрашена меблями з леопардовим принтом і золотим каміном.

Fullscreen
Фото: Evan Joseph
Fullscreen
Фото: Evan Joseph
Fullscreen
Фото: Evan Joseph
Fullscreen
Фото: Evan Joseph

Сходи йдуть через усі шість поверхів і саме біля їх підніжжя знайшли 73-річну Івану, яка, як стверджують у поліції, впала зі сходів, отримала тяжкі травми і померла в липні 2022 року.

івану трамп будинок, івану трамп, таунхаус в нью йорку, дружина дональда трампу Fullscreen
Фото: Evan Joseph

Нагадаємо, Дональд та Івана Трамп одружилися у 1977 році і народили трьох дітей до розлучення у 1992 році.

іван трамп будинок, іван трамп, таунхаус в нью йорку, дружина дональда трамп, іванка трамп Fullscreen
Івана Трамп із донькою Іванкою
Фото: Getty Images

Івана Трамп брала участь у бізнесі свого чоловіка, керуючи одним із його казино в Атлантик-Сіті та обираючи деякі елементи дизайну в Башті Трампа в Нью-Йорку.

Вони розлучилися зі скандалом, бо на той момент у Дональда вже був роман із Марлою Мейплз. Проте в останні роки Івана та Дональд помирилися і вона була активним прихильником президентської кампанії свого колишнього чоловіка.

Нагадаємо, прощання з Іваною Трамп вже назвали "найелегантнішим похороном 2022 року". Вхід туди був тільки на запрошення, а церкву прикрашали сотні червоних троянд.

Втім, упокоїлася Івана на не надто гламурному місці. Колишній чоловік поховав її на полі для гольфу, щоб уникнути сплати податків.