Таунхаус, де померла Івана Трамп, виставили на продаж за 26,5 мільйона доларів

Отримані кошти розділять між її дітьми: Дональдом Трампом-молодшим, Еріком Трампом та Іванкою Трамп.

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Таунхаус Івани Трамп, першої дружини 45-го президента Дональда Трампа, у Верхньому Іст-Сайді, де її знайшли мертвою біля підніжжя сходів, виставлено на продаж за 26,5 мільйонів доларів. Про це пише Curbed.

Таунхаус Івани Трамп площею 8725 квадратних футів розташований у престижному місці: на Східній 64-й вулиці між П'ятою та Медісон-авеню.

[ + – ] Таунхаус Івани Трамп хочуть продати за 26 мільйонів доларів Фото: Evan Joseph

Таунхаус з'явився на ринку нерухомості через чотири місяці після смерті Івана 14 липня.

Отримані гроші від продажу розділять між її дітьми: Дональдом Трампом-молодшим, Еріком Трампом та Іванкою Трамп.

Місцевий брокер Верхнього Іст-Сайду прогнозує, що в результаті таунхаус Івани буде продано дешевше.

Будинок з 5 спальнями та п'ятьма ванними кімнатами, який все ще виглядає так, ніби він побудований у 1980-х роках, і, як вважають брокери, потребує ремонту.

Вона купила будинок за 2,5 мільйона доларів у 1992 році, коли оформили розлучення з колишнім президентом Трампом.

[ + – ] Івана Трамп та Дональд Трамп Фото: Getty Images

У розкішному таунхаусі є гвинтові сходи, покриті товстим темно-червоним килимом, парадна вітальня з великою італійською кришталевою люстрою, оточена позолоченими панелями на замовлення та високі стелі. У головній спальні є власна тераса, а ванна кімната господині прикрашена рожевим мармуром. У будинку є бібліотека, яку Івана використовувала як свій кабінет, прикрашена меблями з леопардовим принтом і золотим каміном.

Фото: Evan Joseph Фото: Evan Joseph Фото: Evan Joseph Фото: Evan Joseph

Сходи йдуть через усі шість поверхів і саме біля їх підніжжя знайшли 73-річну Івану, яка, як стверджують у поліції, впала зі сходів, отримала тяжкі травми і померла в липні 2022 року.

Фото: Evan Joseph

Нагадаємо, Дональд та Івана Трамп одружилися у 1977 році і народили трьох дітей до розлучення у 1992 році.

[ + – ] Івана Трамп із донькою Іванкою Фото: Getty Images

Івана Трамп брала участь у бізнесі свого чоловіка, керуючи одним із його казино в Атлантик-Сіті та обираючи деякі елементи дизайну в Башті Трампа в Нью-Йорку.

Вони розлучилися зі скандалом, бо на той момент у Дональда вже був роман із Марлою Мейплз. Проте в останні роки Івана та Дональд помирилися і вона була активним прихильником президентської кампанії свого колишнього чоловіка.

Нагадаємо, прощання з Іваною Трамп вже назвали "найелегантнішим похороном 2022 року". Вхід туди був тільки на запрошення, а церкву прикрашали сотні червоних троянд.

Втім, упокоїлася Івана на не надто гламурному місці. Колишній чоловік поховав її на полі для гольфу, щоб уникнути сплати податків.