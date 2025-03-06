Сальма Хаєк вийшла у світ з чоловіком-мільярдером (фото)

Чоловік Сальми Хаєк є генеральним директором Kering. Це група компаній, які володіють Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga тощо.

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58-річна американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк вийшла у світ зі своїм чоловіком, 62-річним французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно. Кадрами зірка екрану ділиться в Instagram.

Сальма була помічена в Парижі з чоловіком, дочкою Валентиною і падчеркою Матильдою.

Після тропічної відпустки знаменитість повернулася до Франції, аби відвідати відкриття довгоочікуваної виставки Corps et Ames (Тіла та душі).

На публіці Сальма Хаєк зʼявилася в чорній сукні-пальті з мереживними рукавами. Волосся зірка фільму "Фріда" зібрала в елегантну зачіску та зробила вечірній макіяж з акцентом на червоні губи. До образу вона додала сережки та масивну золоту підвіску. Тим часом Франсуа-Анрі Піно продемонстрував темно-синій костюм.

Сальма Хаєк

Чоловік Сальми Хаєк є генеральним директором Kering — французька група компаній, які випускають предмети розкоші, серед яких Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron та Alexander McQueen.

Сальма Хаєк та Франсуа-Анрі Піно Фото: Getty Images

Сальма та Франсуа-Анрі одружилися у 2009 році у Венеції. На церемонії були присутні діти мільярдера від першого шлюбу з Доротеєю Лепер — Матильда та Франсуа. Також у бізнесмена є син Огюстен від супермоделі Лінди Євангелісти.

Уже у союзі із Сальмою Хаєк народилася донька Валентина.

Нагадаємо, Сальма Хаєк показала фото з відпочинку на яхті.

Також Фокус писав про появу Сальми Хаєк на "Золотому глобусі-2025".