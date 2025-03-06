Сальма Хайек вышла в свет с мужем-миллиардером (фото)
Муж Сальмы Хайек является генеральным директором Kering. Это группа компаний, которые владеют Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga и др.
58-летняя американо-мексиканская актриса Сальма Хайек вышла в свет со своим мужем, 62-летним французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Кадрами звезда экрана делится в Instagram.
Сальма была замечена в Париже с мужем, дочерью Валентиной и падчерицей Матильдой.
После тропического отпуска знаменитость вернулась во Францию, чтобы посетить открытие долгожданной выставки Corps et Ames (Тела и души).
На публике Сальма Хайек появилась в черном платье-пальто с кружевными рукавами. Волосы звезда фильма "Фрида" собрала в элегантную прическу и сделала вечерний макияж с акцентом на красные губы. К образу она добавила серьги и массивную золотую подвеску. Тем временем Франсуа-Анри Пино продемонстрировал темно-синий костюм.
Муж Сальмы Хайек является генеральным директором Kering — французская группа компаний, которые выпускают предметы роскоши, среди которых Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron и Alexander McQueen.
Сальма и Франсуа-Анри поженились в 2009 году в Венеции. На церемонии присутствовали дети миллиардера от первого брака с Доротеей Лепер — Матильда и Франсуа. Также у бизнесмена есть сын Огюстен от супермодели Линды Евангелисты.
Уже в союзе с Сальмой Хайек родилась дочь Валентина.
Напомним, Сальма Хайек показала фото с отдыха на яхте.
Также Фокус писал о появлении Сальмы Хайек на "Золотом глобусе-2025".