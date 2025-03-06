Сальма Хайек вышла в свет с мужем-миллиардером (фото)

Муж Сальмы Хайек является генеральным директором Kering. Это группа компаний, которые владеют Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga и др.

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58-летняя американо-мексиканская актриса Сальма Хайек вышла в свет со своим мужем, 62-летним французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Кадрами звезда экрана делится в Instagram.

Сальма была замечена в Париже с мужем, дочерью Валентиной и падчерицей Матильдой.

После тропического отпуска знаменитость вернулась во Францию, чтобы посетить открытие долгожданной выставки Corps et Ames (Тела и души).

На публике Сальма Хайек появилась в черном платье-пальто с кружевными рукавами. Волосы звезда фильма "Фрида" собрала в элегантную прическу и сделала вечерний макияж с акцентом на красные губы. К образу она добавила серьги и массивную золотую подвеску. Тем временем Франсуа-Анри Пино продемонстрировал темно-синий костюм.

Сальма Хайек

Муж Сальмы Хайек является генеральным директором Kering — французская группа компаний, которые выпускают предметы роскоши, среди которых Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron и Alexander McQueen.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино Фото: Getty Images

Сальма и Франсуа-Анри поженились в 2009 году в Венеции. На церемонии присутствовали дети миллиардера от первого брака с Доротеей Лепер — Матильда и Франсуа. Также у бизнесмена есть сын Огюстен от супермодели Линды Евангелисты.

Уже в союзе с Сальмой Хайек родилась дочь Валентина.

Напомним, Сальма Хайек показала фото с отдыха на яхте.

Также Фокус писал о появлении Сальмы Хайек на "Золотом глобусе-2025".