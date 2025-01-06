58-летняя Сальма Хайек в бордовом платье появилась на "Золотом глобусе-2025" (фото)

Звезда не скрывала свою седину. На этот раз она не была номинирована на премию, однако поддержала коллег.

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58-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек посетила церемонию "Золотой глобус-2025" в Лос-Анджелесе. Об этом пишет People.

Звезда фильма "Фрида" вышла на красную дорожку в платье Gucci трендового бордового оттенка. Модный дом принадлежит компании Kering, которой владеет муж актрисы — французский миллиардер Франсуа-Анри Пино. Впрочем, возлюбленного Сальмы рядом с ней в этот день не было.

Платье дополняло глубокое декольте. Юбка в платье была прямой и однотонной, а верх сверкал под светом. Наряд звезда мексиканского происхождения носила в сочетании с массивными украшениями из изумрудов. Сальма продемонстрировала колье, кольцо и серьги от Lorraine Schwartz.

Волосы жена Франсуа-Анри Пино собрала в прическу, открыто демонстрируя свою седину.

Сальма Хайек на "Золотом глобусе-2025" Фото: Getty Images

В частности, на мероприятии Сальма пообщалась с Анджелиной Джоли, с которой она снимает фильм "Без крови".

Сальма Хайек и Анджелина Джоли на "Золотом глобусе-2025" Фото: Getty Images

Отметим, что лучшей драмой вечера стал фильм "Бруталист". Картина рассказывает о мужчине, который пережил Холокост и мигрирует в США. А больше всего статуэток получил фильм "Эмилия Перес" о мексиканском наркобароне, который меняет пол.

Напомним, Памела Андерсон вышла на красную дорожку "Золотого глобуса-2025" с сыном.

Также Фокус писал о всех победителях премии "Золотой глобус-2025".