58-річна Сальма Хаєк у бордовій сукні зʼявилася на "Золотому глобусі-2025" (фото)

Зірка не приховувала свою сивину. Цього разу вона не була номінована на премію, проте підтримала колег.

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58-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк відвідала церемонію "Золотий глобус-2025" у Лос-Анджелесі. Про це пише People.

Зірка фільму "Фріда" вийшла на червону доріжку в сукні Gucci трендового бордового відтінку. Модний дім належить компанії Kering, якою володіє чоловік акторки – французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно. Втім, коханого Сальми поруч з нею в цей день не було.

Сукню доповнювало глибоке декольте. Спідниця в сукні була прямою та однотонною, а верх виблискував під світлом. Вбрання зірка мексиканського походження носила в поєднанні з масивними прикрасами із смарагдів. Сальма продемонструвала кольє, каблучку та сережки від Lorraine Schwartz.

Волосся дружина Франсуа-Анрі Піно зібрала в зачіску, відкрито демонструючи свою сивину.

Сальма Хаєк на "Золотому глобусі-2025" Фото: Getty Images

Зокрема, на заході Сальма поспілкувалася з Анджеліною Джолі, з якою вона знімає фільм "Без крові".

Сальма Хаєк та Анджеліна Джолі на "Золотому глобусі-2025" Фото: Getty Images

Зазначимо, що найкращою драмою вечора став фільм "Бруталіст". Картина розповідає про чоловіка, який пережив Голокост і мігрує до США. А найбільше статуеток отримав фільм "Емілія Перес" про мексиканського наркобарона, який змінює стать.

Нагадаємо, Памела Андерсон вийшла на червону доріжку "Золотого глобуса-2025" із сином.

Також Фокус писав про всіх переможців премії "Золотий глобус-2025".