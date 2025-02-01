Жінка надіслала тітці зухвале привітання на 40-річчя: та чекала 30 років, щоб помститися (фото)

Листівка несподівано повернулася до відправниці через три десятиліття — 25 січня 2025 року, коли вона святкувала свій ювілей.

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Жінка, яка в дитинстві надіслала своїй тітці зухвалу листівку на ювілей, була приголомшена, отримавши відповідь через 30 років. Про це вона розповіла на одному з тематичних форумів на Reddit.

У 1995 році, коли авторці допису було лише 10 років, вона надіслала родичці листівку, висміявши її: ""Боже мій, подивіться, кому вже 40". Тепер, коли минуло 30 років, листівка повернулася до відправниці, яка 25 січня 2025 року святкувала свій ювілей.

Жінка отримала листівку через 30 років Фото: Reddit

"Моя тітка повернула листівку, яку я подарувала їй 30 років тому на день народження. Вона вписала своє ім’я й підколола: "І тобі того ж!" — розповідає вона.

Користувачів Reddit дуже повеселила ця історія. Дехто з них почав ділитися своїми власними історіями та думками.

"Я уявляю, як вона, пакуючи речі для переїзду або роблячи генеральне прибирання за всі ці роки, відкривала цю листівку зі словами: "НІ! У мене є план!" — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Час подарувати листівку своїй дитині. Коли їй виповниться 40 років, це стане сімейною реліквією з підписами усіх предків".

"У нас з бабусею дні народження майже збігаються. Одного разу я написав привітання на листівці, яку отримував від неї. Ми продовжували додавати повідомлення і побажання до дня народження щороку. Зрештою, це припинилося, бо минуло багато часу відтоді. На жаль, я не знаю, де зараз ця листівка", — розказав свою історію наступний читач.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що мама двох дітей Кет Лефевер із Сіднея (Австралія) придбала у секонд-хенді адвент-календар для всієї родини у формі різдвяного будиночка. Однак, як з’ясувалось, цей подарунок виявився не таким уже й сімейним, як вона спочатку думала.

А от співробітники банку Swansea (Велика Британія) переглядали пошту в головному офісі на Крейдок-стріт й побачили послання, яке відправили 121 рік тому.