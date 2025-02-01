Женщина прислала тете дерзкое поздравление на 40-летие: та ждала 30 лет, чтобы отомстить (фото)

Открытка неожиданно вернулась к отправительнице через три десятилетия — 25 января 2025 года, когда она праздновала свой юбилей.

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Женщина, которая в детстве прислала своей тете дерзкую открытку на юбилей, была ошеломлена, получив ответ через 30 лет. Об этом она рассказала на одном из тематических форумов в Reddit.

В 1995 году, когда автору сообщения было всего 10 лет, она прислала родственнице открытку, высмеяв ее: "Боже мой, посмотрите, кому уже 40". Теперь, когда прошло 30 лет, открытка вернулась к отправительнице, которая 25 января 2025 года праздновала свой юбилей.

Женщина получила открытку через 30 лет Фото: Reddit

"Моя тетя вернула открытку, которую я подарила ей 30 лет назад на день рождения. Она вписала свое имя и подколола: "И тебе того же!" — рассказывает она.

Пользователей Reddit очень повеселила эта история. Некоторые из них начали делиться своими собственными историями и мыслями.

"Я представляю, как она, пакуя вещи для переезда или делая генеральную уборку за все эти годы, открывала эту открытку со словами: "Нет! У меня есть план!" — написал один из участников обсуждения.

Другой добавил: "Пришло время подарить открытку своему ребенку. Когда ему исполнится 40 лет, это станет семейной реликвией с подписями всех предков".

"У нас с бабушкой дни рождения почти совпадают. Однажды я написал поздравление на открытке, которую получал от нее. Мы продолжали добавлять сообщения и пожелания ко дню рождения каждый год. В конце концов, это прекратилось, потому что прошло много времени с тех пор. К сожалению, я не знаю, где сейчас эта открытка", — рассказал свою историю следующий читатель.

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