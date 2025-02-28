Самі запросили: у Парижі довелося кинути цілий театр після того, як його окупували мігранти

Керівники театру лівого спрямування, які запросили 200 мігрантів на безоплатний показ, зрештою стали банкрутами, оскільки біженці відмовилися залишати будівлю.

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Керівники паризького театру Gaîté Lyrique, у якому мешкають сотні безпритульних африканських мігрантів, залишають будівлю через насильство. Дирекція лівих поглядів сама їх запросила на конференцію "Привітання біженців у Франції". Після неї мігранти, які здебільшого прибули з колишніх західноафриканських колоній Франції, відмовилися залишати місце її проведення. Про це пише Daily Mail.

Скандал з окупацією театру в Парижі

Спочатку мігрантів, переважно молодих чоловіків, було близько 200, тепер їхня кількість зросла до 446. Більшість із них стверджують, що вони неповнолітні віком до 18 років, однак міська влада каже, що це брехня.

Група "Спільнота молоді парку Бельвіль", яка організувала окупацію театру, розкритикувала тест на вік, назвавши його "расистським і спекулятивним".

Будівля театру 19 століття належить міській раді і розташована в третьому окрузі Парижа. Дирекція театру, яка сама і запросила біженців, тепер, через три місяці, заявляє, що перебуває на межі банкрутства, а ситуація в окрузі стала небезпечною. Також у театрі заявили, що "якщо влада не втрутиться, компанія Gaîté Lyrique та її команда будуть змушені покинути будівлю".

У заяві також ідеться, що вони "призупинять виконання контрактів із постачальниками послуг, відповідальними за пожежну безпеку, охорону, гігієну і чистоту, технічне обслуговування і вивезення відходів".

Керівництво попереджає про "вибухонебезпечну і негідну ситуацію", яка "стає дедалі серйознішою".

Крім бійок, що виникають на ґрунті сексуального напруження, мігранти були помічені в торгівлі та вживанні наркотиків.

Співробітники виконують функції "охоронців на об'єкті, хоча це не входить до їхніх обов'язків і не входить до їхньої компетенції", йдеться в заяві. Незважаючи на це, у заяві йдеться, що персонал також "вітає і вкриває мешканців".

Спроби виселити мігрантів із театру їхні прихильники називають "расизмом" і "фашизмом"

У грудні міська рада Парижа, очолювана соціалістами, якій належить будівля, заявила, що шукала житло для мігрантів, але нічого не знайшла.

Він закликав уряд розібратися з цією проблемою, однак, у Емманюеля Макрона проігнорували це прохання і не бажають втручатися в ситуацію.

13 лютого суддя Паризького адміністративного суду розпорядився про евакуацію будівлі, проте міська рада відмовилася залучати поліцію.

Нагадаємо, нелегалка з острівної держави Гренада, заявила, що її не можна депортувати з Британії, бо гостра кухня її батьківщини небезпечна для здоров'я її чоловіка.