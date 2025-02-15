Нелегалка виступає проти своєї депортації: каже, чоловіку загрожує кухня її батьківщини (фото)

ЗМІ пишуть, що місцева громадськість поділилася на два табори. Одні відверто вважають, що це прояв лицемірства, а другі — дуже співчувають подружжю і намагаються всіляко допомогти.

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35-річна Лінтія Каллісте родом з острівної країни Гренада опинилися під загрозою депортації з Великої Британії через протерміновану візу, та головною причиною її боротьби за свій легальний статус є побоювання за здоров'я свого чоловіка, латвійця Костянтінса Вінаковса, пише видання Daily Mail.

Жінка розповідає, що їй тимчасово вдалося залагодити питання власної депортації через той факт, що коханий чоловік має несприйняття гострої їжі. Тому у випадку депортації пари він може мати проблеми зі шлунком, адже більшість страв гренадської кухні обов'язково повинні мати гострий перець.

Лінтія Каллісте-Вінаковс (фото: Daily Mail)

"Є велика різниця між тим, щоби їсти звичайне каррі раз на місяць та вживати надзвичайно гострі страви у такій вологій країні як Гренада", — каже жінка.

Креолка каже, що інколи готує коханому національну кухню Гренади, але строго контролює спеції, аби не зашкодити здоров'ю свого чоловіка. Однак наразі після того, як вона протермінувала свою короткотривалу візу ще в жовтні 2018 року, їй загрожує депортація.

ЗМІ пише, що їхня історія стала дуже відомою в Британії, зокрема через боротьбу за свій легальний статус. Подружжя змушене наразі проходити тривалі судові розгляди попри те, що пара офіційно одружена, а Констянтінс має легальний дозвіл на постійне проживання на Туманному Альбіоні.

Журналісти пишуть, що до приїзду в Англію, вона втекла від чоловіка-тирана, який бив її, а потім почав повсюдно переслідувати на Гренаді. Не втримавши такого тиску, розлучена жінка разом з малолітнім сином зібрала невелику суму коштів та поїхала до Британії, де працювала на складі, де і зустріла майбутнього коханого. Згодом пара почала мешкати разом, а у 2022 креолка погодилася вийти заміж за латвійця.

Лінтія та Константінс Вінаковси (фото: Daily Mail)

Однак коли пані Вінаковс подала документи на візу для проживання як дружина легального резидента Британії, місцевий підрозділ міграційної поліції почав розслідування. Саме тоді виявилося, що жінка протермінувала візу вже терміном на понад 6 років, і їй загрожує депортація.

Наразі пара проходить слухання та намагається отримати законний статус перебування на Туманному Альбіоні. Як пишуть журналісти, місцева громадськість поділилася на два табори — перші критикують пару за таку лицемірність, а другі дуже співчувають подружжю і намагаються всіляко допомогти.

Станом на початок лютого 2025 року, суд тимчасово постановив продовжити законне перебування жінки в Британії терміном на пів року. Подальшу долю гренадійки та її сина, разом з чоловіком-латвійцем має визначити місцева Феміда.

Раніше стало відомо, що Філіппіни закликали своїх нелегалів депортуватися самостійно зі США. В дипвідомстві країни висловилися, що не хочуть, щоб США "тратилися" на депортацію їхніх громадян.

Згодом повідомлялося, що Білий дім опублікував "валентинку" зі зверненням до нелегалів. На рожевому тлі зображено Дональда Трампа і "царя кордонів" Тома Гомана, які погрожують іммігрантам депортацією.