Троянди червоні, фіалки сині: Білий дім опублікував "валентинку" зі зверненням до нелегалів

На рожевому тлі зображено Дональда Трампа і "царя кордонів" Тома Гомана, які погрожують іммігрантам депортацією.

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На честь Дня святого Валентина Білий дім офіційно опублікував "валентинку" з портретом Дональда Трампа. Компанію на фото йому склав Том Гоман, колишній директор Імміграційної та митної поліції, якого президент США призначив "царем кордонів" (або "прикордонним царем"), коли повернувся в Білий дім.

Дональд Трамп і Том Гоман на валентинці від Білого дому Фото: Twitter/The White House

Знімки супроводжує короткий вірш, традиційно пов'язаний зі святкуванням Дня святого Валентина.

"Троянди червоні, фіалки сині, приїдете сюди нелегально і ми вас депортуємо", — сказано у вірші.

Примітно, що для валентинки адміністрація Білого дому використала перше офіційне фото Дональда Трампа на посаді президента США.

З моменту вступу на посаду адміністрація Трампа активізувала зусилля з депортації злочинних мігрантів і розширила партнерські відносини з федеральними агентствами. Адміністрація залучила Федеральне бюро в'язниць для розміщення затриманих і почала відправляти деяких із них до затоки Гуантанамо, плануючи розмістити у в'язниці на Кубі до 30 000 осіб.

Імміграційна та митна служба США проводить рейди по всій країні з метою затримання нелегальних мігрантів для їх депортації. Адміністрація заявила, що першочерговим завданням цих рейдів є виявлення осіб, які вчинили насильницькі злочини.

За словами Хомана, приблизно три чверті — 76% — із 14 000 заарештованих наразі мігрантів є злочинцями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дональд Трамп повісив свій магшот, або фото під арештом у Білому домі. Тепер знімок, зроблений під час його затримання у 2023 році, прикрашає коридор перед Овальним кабінетом.