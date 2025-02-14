Розы красные, фиалки синие: Белый дом опубликовал "валентинку" с обращением к нелегалам

На розовом фоне изображены Дональд Трамп и "царь границ" Том Хоман, которые грозят иммигрантам депортацией.

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В честь Дня святого Валентина Белый дом официально опубликовал "валентинку" с портретом Дональда Трампа. Компанию на фото ему составил Том Хоман, бывший директор Иммиграционной и таможенной полиции, которого президент США назначил "царем границ" (или "пограничным царем"), когда вернулся в Белый дом.

Дональд Трамп и Том Хоман на валентинке от Белого дома Фото: Twitter/The White House

Снимки сопровождает короткое стихотворение, традиционно связанное с празднованием Дня святого Валентина.

"Розы красные, фиалки синие, приедете сюда нелегально и мы вас депортируем", — сказано в стихотворении.

Примечательно, что для валентинки администрация Белого дома использовала первое официальное фото Дональда Трампа на посту президента США.

С момента вступления в должность администрация Трампа активизировала усилия по депортации преступных мигрантов и расширила партнерские отношения с федеральными агентствами. Администрация привлекла Федеральное бюро тюрем для размещения задержанных и начала отправлять некоторых из них в залив Гуантанамо, планируя разместить в тюрьме на Кубе до 30 000 человек.

Иммиграционная и таможенная служба США проводит рейды по всей стране с целью задержания нелегальных мигрантов для их депортациию. Администрация заявила, что первоочередной задачей этих рейдов является выявление лиц, совершивших насильственные преступления.

По словам Хомана, около трех четвертей — 76% — из 14 000 арестованных на данный момент мигрантов являются преступниками.

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп повесил свой магшот, или фото под арестом в Белом доме. Теперь снимок, сделанный во время его задержания в 2023 году, украшает коридор перед Овальным кабинетом.