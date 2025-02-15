Нелегалка выступает против своей депортации: говорит, мужу грозит кухня ее родины (фото)

СМИ пишут, что местная общественность поделилась на два лагеря. Одни откровенно считают, что это проявление лицемерия, а вторые — очень сочувствуют супругам и пытаются всячески помочь.

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35-летняя Линтия Каллисте родом из островной страны Гренада оказались под угрозой депортации из Великобритании из-за просроченной визы, и главной причиной ее борьбы за свой легальный статус является опасения за здоровье своего мужа, латвийца Константинса Винаковса, пишет издание Daily Mail.

Женщина рассказывает, что ей временно удалось уладить вопрос собственной депортации из-за того факта, что любимый мужчина имеет неприятие острой пищи. Поэтому в случае депортации пары он может иметь проблемы с желудком, ведь большинство блюд гренадской кухни обязательно должны иметь острый перец.

Линтия Каллисте-Винаковс (фото: Daily Mail)

"Есть большая разница между тем, чтобы есть обычное карри раз в месяц и употреблять чрезвычайно острые блюда в такой влажной стране как Гренада", — говорит женщина.

Креолка говорит, что иногда готовит любимому национальную кухню Гренады, но строго контролирует специи, чтобы не навредить здоровью своего мужа. Однако сейчас после того, как она просрочила свою кратковременную визу еще в октябре 2018 года, ей грозит депортация.

СМИ пишет, что их история стала очень известной в Британии, в частности из-за борьбы за свой легальный статус. Супруги вынуждены сейчас проходить длительные судебные разбирательства несмотря на то, что пара официально замужем, а Константинс имеет легальное разрешение на постоянное проживание на Туманном Альбионе.

Журналисты пишут, что до приезда в Англию, она сбежала от мужа-тирана, который бил ее, а затем начал повсеместно преследовать на Гренаде. Не выдержав такого давления, разведенная женщина вместе с малолетним сыном собрала небольшую сумму средств и уехала в Британию, где работала на складе, где и встретила будущего возлюбленного. Впоследствии пара начала жить вместе, а в 2022 креолка согласилась выйти замуж за латвийца.

Линтия и Константинс Винаковсы (фото: Daily Mail)

Однако когда госпожа Винаковс подала документы на визу для проживания как жена легального резидента Британии, местное подразделение миграционной полиции начало расследование. Именно тогда оказалось, что женщина просрочила визу уже сроком более чем на 6 лет, и ей грозит депортация.

Сейчас пара проходит слушания и пытается получить законный статус пребывания на Туманном Альбионе. Как пишут журналисты, местная общественность поделилась на два лагеря — первые критикуют пару за такое лицемерие, а вторые очень сочувствуют супругам и пытаются всячески помочь.

По состоянию на начало февраля 2025 года, суд временно постановил продлить законное пребывание женщины в Британии сроком на полгода. Дальнейшую судьбу гренадийки и ее сына, вместе с мужем-латвийцем должна определить местная Фемида.

Ранее стало известно, что Филиппины призвали своих нелегалов депортироваться самостоятельно из США. В дипведомстве страны высказались, что не хотят, чтобы США "тратились" на депортацию их граждан.

Впоследствии сообщалось, что Белый дом опубликовал "валентинку" с обращением к нелегалам. На розовом фоне изображен Дональд Трамп и "царь границ" Том Гоман, которые угрожают иммигрантам депортацией.