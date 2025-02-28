Руководители театра левого толка, пригласившие 200 мигрантов на бесплатный показ, в итоге стали банкротами, так как беженцы отказались покидать здание.

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Руководители парижского театра Gaîté Lyrique, в котором проживают сотни бездомных африканских мигрантов, покидают здание из-за насилия. Дирекция левых взглядов сама их пригласила на конференцию "Приветствие беженцев во Франции". После нее мигранты в основном прибывшие из бывших западноафриканских колоний Франции, отказались покидать место ее проведения. Об этом пишет Daily Mail.

Скандал с оккупацией театра в Париже

Сначала мигрантов, в основном молодых мужчин, было около 200, теперь их количество возросло до 446. Большинство из них утверждают, что они несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, однако городские власти говорят, что это вранье.

Группа "Сообщество молодежи парка Бельвиль", организовавшая оккупацию театра, раскритиковала тест на возраст, назвав его "расистским и спекулятивным".

Здание театра 19 века принадлежит городскому совету и расположено в третьем округе Парижа. Дирекция театра, которая сама и пригласила беженцев, теперь, спустя три месяца, заявляет, что находится на грани банкротства, а ситуация в округе стала опасной. Также в театре заявили, что "если власти не вмешаются, компания Gaîté Lyrique и ее команда будет вынуждена покинуть здание".

В заявлении также сказано, что они "приостановят исполнение контрактов с поставщиками услуг, отвечающими за пожарную безопасность, охрану, гигиену и чистоту, техническое обслуживание и вывоз отходов".

Руководство предупреждает о "взрывоопасной и недостойной ситуации", которая "становится все более серьезной".

Помимо драк, возникающих на почве сексуального напряжения, мигранты были замечены в торговле и употреблении наркотиков.

Сотрудники выполняют функции "охранников на объекте, хотя это не входит в их обязанности и не входит в их компетенции", говорится в заявлении. Несмотря на это, в заявлении говорится, что персонал также "приветствует и укрывает жильцов".

Попытки выселить мигрантов из театра их сторонники называют "расизмом" и "фашизмом"

В декабре городской совет Парижа, возглавляемый социалистами, которому принадлежит здание, заявил, что искал жилье для мигрантов, но ничего не нашел.

Он призвал правительство разобраться с этой проблемой, однако, у Эмманюэля Макрона проигнорировали эту просьбу и не желают вмешиваться в ситуацию.

13 февраля судья Парижского административного суда распорядился об эвакуации здания, однако городской совет отказался привлекать полицию.

Напомним, нелегалка из островного государства Гренада, заявила, что ее нельзя депортировать из Британии, потому что острая кухня ее родины опасна для здоровья ее мужа.