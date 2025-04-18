Мирное соглашение: США готовы снять часть санкций с России, — Bloomberg

План США по мирному соглашению включает ослабление санкций против России. Такие тезисы якобы обсуждались представителями Штатов в Париже.

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Об этом пишет Bloomberg 18 апреля.

По данным издания, такие предложения обсуждались представителями США в Париже. Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что такой ход фактически заморозит войну, а украинские территории, которые сейчас оккупированы РФ, останутся под контролем Москвы. Стремление Киева присоединиться к НАТО также не будут рассматриваться. Инсайдеры отказались предоставить дополнительные подробности, ссылаясь на конфиденциальный характер обсуждений.

США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая описание условий прекращения боевых действий и ослабление санкций против россиян в случае длительного прекращения огня.

По словам европейских чиновников, контуры плана США были обнародованы во время встречи в Париже в четверг, 17 апреля.

В столице Франции состоялась встреча между президентом Франции Эммануэлем Макроном и представителем США Стивом Уиткоффом, а также было обсуждение между Марком Рубио и советниками по национальной безопасности и переговорщиками из Франции, Германии, Великобритании и Украины.

Ранее Bloomberg сообщал, что официальные лица США хотят обеспечить полное прекращение огня в течение нескольких недель. Союзники снова соберутся в Лондоне на следующей неделе, чтобы продолжить обсуждение.

Один из чиновников сказал, что планы, которые необходимо дополнительно обсудить с Киевом, не будут означать окончательного урегулирования, и что европейские союзники не признают оккупированные территории российскими. Чиновники подчеркнули, что переговоры будут спорными, если Кремль не согласится прекратить боевые действия, и что предоставление Украине гарантий безопасности является важным.

Как пишет издание, Киев уже согласился на прекращение огня, и позиция Украины заключается в том, что Москва также должна согласиться на одно, прежде чем обсуждать другие вопросы. В Париже задача украинской делегации состояла в том, чтобы обсудить, как будет осуществляться мониторинг любого прекращения огня, а также присутствие миротворческого контингента.

Европейские чиновники назвали парижские встречи конструктивными и позитивными.

Напомним, Китай отправляет солдат в Украину, чтобы подготовиться к вторжению на Тайвань. Военные-граждане КНР участвуют в войне на стороне РФ с согласия Пекина, считает бывший разведчик Ричард Фишер.

Также Фокус писал о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Италию 18 апреля сказал журналистам, что имеет чувство оптимизма относительно мирных переговоров между Россией и Украиной и потенциального прекращения огня, и за последние сутки появились положительные результаты.