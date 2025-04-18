Мирна угода: США готові зняти частину санкцій з Росії, — Bloomberg

План США щодо мирної угоди включає послаблення санкцій проти Росії. Такі тези начебто обговорювалися представниками Штатів у Парижі.

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Про це пише Bloomberg 18 квітня.

За даними видання, такі пропозиції обговорювалися представниками США у Парижі. Bloomberg з посиланням на джерела пише, що такий хід фактично заморозить війну, а українські території, які наразі окуповані РФ, залишаться під контролем Москви. Прагнення Києва приєднатися до НАТО також не будуть розглядатися. Інсайдери відмовилися надати додаткові подробиці, посилаючись на конфіденційний характер обговорень.

США представили союзникам пропозиції щодо укладання мирної угоди між Росією та Україною, включно з описом умов припинення бойових дій і послаблення санкцій проти росіян у разі тривалого припинення вогню.

За словами європейських чиновників, контури плану США були оприлюднені під час зустрічі в Парижі в четвер, 17 квітня.

У столиці Франції відбулася зустріч між президентом Франції Еммануелем Макроном і представником США Стівом Віткоффом, а також було обговорення між Марком Рубіо та радниками з національної безпеки та переговорниками з Франції, Німеччини, Великої Британії та України.

Раніше Bloomberg повідомляв, що офіційні особи США хочуть забезпечити повне припинення вогню протягом декількох тижнів. Союзники знову зберуться в Лондоні наступного тижня, щоб продовжити обговорення.

Один із чиновників сказав, що плани, які необхідно додатково обговорити з Києвом, не означатимуть остаточного врегулювання, і що європейські союзники не визнають окуповані території російськими. Чиновники підкреслили, що переговори будуть спірними, якщо Кремль не погодиться припинити бойові дії, і що надання Україні гарантій безпеки є важливим.

Як пише видання, Київ уже погодився на припинення вогню, і позиція України полягає в тому, що Москва також повинна погодитися на одне, перш ніж обговорювати інші питання. У Парижі завдання української делегації полягало в тому, щоб обговорити, як буде здійснюватися моніторинг будь-якого припинення вогню, а також присутність миротворчого контингенту.

Європейські чиновники назвали паризькі зустрічі конструктивними та позитивними.

Нагадаємо, Китай відправляє солдатів в Україну, щоб підготуватися до вторгнення на Тайвань. Військові-громадяни КНР беруть участь у війні на стороні РФ за згодою Пекіна, вважає колишній розвідник Річард Фішер.

Також Фокус писав про те, що віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Італії 18 квітня сказав журналістам, що має почуття оптимізму щодо мирних переговорів між Росією та Україною та потенційного припинення вогню, та за останню добу з'явилися позитивні результати.