Розкішний готель у Шанхаї лякає гостей: у чому причина

33-поверховий атріум готелю заввишки 115 м має вражаючий і страхітливий архітектурний дизайн, який відлякує відвідувачів.

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П'ятизірковий готель Grand Hyatt Shanghai може похизуватися розкішною обстановкою і шикарними номерами, але виявилося, що високий атріум, який має спіральну форму, відлякує гостей, бо викликає напад акрофобії — боязні висоти. Про це пише Daily Mail.

Атріум готелю викликає напад акрофобії

Готель займає поверхи з 53 по 87 88-поверхової (420 м) вежі Цзінь Мао з вражаючим 33-поверховим атріумом із циліндричним склепінням, що здіймається на висоту 115 м з 56-го поверху, де в ресторані Patio подають післяобідній чай.

Простір оточений 548 кімнатами і 28 коридорами. І атріум має дуже вражаючий вигляд на фото, але багато гостей кажуть, що їм стає погано, коли вони бачать цю спіраль наживо.

Один із відвідувачів написав на Tripadvisor: "Знаменитий 33-поверховий атріум готелю з циліндричним склепінням підноситься на страшну висоту. Для тих, у кого навіть легка акрофобія (боязнь висоти), це буде абсолютно нестерпно".

Атріум готелю викликає напад акрофобії Фото: tripadvisor

Стівен Л. з Гонконгу зазначив у відгуках, що його вразив дизайн, але він боявся впустити телефон, коли робив фото.

"Тому я ніколи не зупинюся в Grand Hyatt Shanghai — поклик порожнечі був би надто сильним... Боязнь висоти — це безумство, навіть дивлячись на це, мені здається, що я впаду... Просто від одного погляду на це я нервую", — написали інші гості готелю у відгуках, зазначивши, що зрештою вони вибрали інший готель.

Атріум готелю викликає напад акрофобії

Але ті, хто наважується зупинитися в готелі, відзначають, що з восьми барів і ресторанів відкриваються приголомшливі краєвиди. А коктейль-бар готелю Cloud 9 розташований на 87-му поверсі вежі, тож гості, які наважаться випити там, у буквальному сенсі опиняться серед хмар.

Готель Grand Hyatt Shanghai Фото: tripadvisor

Однак, незважаючи на свою сліпучу висоту, Grand Hyatt Shanghai не є найвищим готелем класу люкс у місті. Розташований неподалік J Hotel розташований на вершині Шанхайської вежі — третьої за висотою будівлі у світі.

165 розкішних номерів готелю займають верхні поверхи 632-метрового хмарочоса у фінансовому районі.

Ще один готель, якого варто уникати людям, що страждають на акрофобію, — це Ritz-Carlton у Гонконзі, який займає поверхи зі 102-го до 118-го в Міжнародному торговому центрі (ICC).

А готель Hotel de la Coupole в Сапі, В'єтнам, розташований на висоті 1600 м над рівнем моря. Його високе розташування і французький стиль заслужили йому прізвисько "Версаль у хмарах".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про єдиний хмарочос Парижа, якому виповнилося 50 років, але любов городян він так і не заслужив.