Чоловік зняв готель за пів літра пива та був шокований тим, що побачив всередині

Мандрівник забронював односпальне ліжко, але адміністрація змінила його на двоспальне, оскільки компанію чоловікові складали таргани.

Related video

27-річний Кертіс Мітчелл Джонс з Ньюкасла шукав дешеве місце для відпочинку і був шокований, коли знайшов номер у готелі, який коштував менше за пів літра пива. Про це пише Daily Star.

Чоловік зупинився на ніч у казахстанському готелі вартістю 5 євро. Спочатку він забронював затишне одномісне ліжко, але потім його перевели на двомісне, не переплачуючи за нього, хоча кімната була трохи обшарпана по краях.

Крім того, сидіння унітазу хиталося, туалет був у катастрофічному стані, телевізор блимав, а опалення забезпечував звичайнісінький радіатор. Проте, Кертіс мав тільки хороші враження про персонал, називаючи їх першокласними і "милими".

"Це був найдешевший номер, який я зміг знайти, і враховуючи, що я приїхав о 5 ранку, я не дуже хотів витрачати багато грошей на місце, в якому я проведу лише кілька годин", — зазначив чоловік.

Хоча Кертіс не очікував на розкішний готель, те, що він побачив, було навіть нижчим за рівень порівняно зі знімками в Інтернеті.

"Я не очікував багато, але, судячи з фотографій, я очікував трохи більшого — у них хороший фотограф. Я розраховував на односпальне ліжко, але мені дали двоспальне, так що ось так. WiFi не працював, тому я був відключений від світу, і тільки таргани складали мені компанію. Господарі були дуже милими і допомогли мені організувати таксі до залізничного вокзалу — не можу поскаржитися з цього приводу", — підкреслив Кертіс.

Готель за 5 євро у Казахстані Фото: Скрін Тік Ток

За його словами, замок спрацьовував лише тоді, коли ключ був у кімнаті, тому свої цінності доводилось кожного разу забирати з собою, щоб не залишати їх у незамкненій кімнаті.

Нагадаємо, турист помітив у своєму готельному номері повноцінний літак.

Фокус також писав про те, що розкішний готель у Шанхаї лякає гостей.