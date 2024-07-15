Подивляться на спеціальність, звірять цифри. Кого насамперед призвуть до ЗСУ після оновлення даних

Часу на оновлення військово-облікових даних дедалі менше: із 17 липня вмикаються жорсткі санкції. Владі треба розуміти стан мобілізаційного резерву, щоб виробити плани ведення війни з Росією. Фокус поговорив із народними депутатами і дізнався, які сюрпризи чекають на військовозобов'язаних.

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Новий закон про мобілізацію зобов'язав військовозобов'язаних українців оновити особисті дані. Часу залишилося небагато, 16 липня — останній день, коли це можна зробити. Примусові заходи починаються із 17 липня: адресне вручення повісток, штрафи і примусова доставка в ТЦК.

Командування ЗСУ бачить позитивний ефект від закону: рівень призову в травні та червні 2024 року збільшився більш ніж удвічі порівняно з попередніми двома місяцями. Якщо процес продовжиться нинішніми темпами, до кінця року ЗСУ отримають до 200 000 військовослужбовців, говорив агентству Reuters секретар парламентського комітету з національної оборони Роман Костенко.

Держава приготувала суворі заходи для ухилянтів: якщо військовозобов'язаний не з'явився за повісткою, ТЦК направить у поліцію запит про проведення адміністративного затримання. Фокус писав, що до деяких чоловіків уже приходили військкоми для перевірки адреси їхнього проживання. Юристи кажуть, що якщо під час оновлення даних вказано неправильну адресу для направлення повістки, на військовозобов'язаного чекає відповідальність як за неявку за викликом, так і за надання неправдивої інформації ТЦК.

У Міноборони вже відзвітували, що до 14 липня звірку даних пройшли понад 4 мільйони українців. При цьому 1 млн осіб зробили це в останній тиждень.

Близько мільйона українців оновили військово-облікові дані за останній тиждень

Водночас у Верховній Раді допускають, що до 7 мільйонів осіб не встигнуть оновитися до терміну, упевнений член комітету парламенту з регламенту, депутатської етики та організації роботи Ради Олег Синютка.

"У наступні два дні вони не зможуть це зробити. Напевно, варто повернутися до законопроєкту [про продовження терміну оновлення даних], який ми зареєстрували, і ухвалити його", — додав він.

Законопроєкт, про який говорить політик, подовжує термін для оновлення військово-облікових даних на 150 днів. У Міноборони відкидали ініціативу і стверджували, що не всіх, хто оновив дані, призвуть на військову службу.

Залежить від спеціальності. Кого першими призвуть до ЗСУ

Варто розуміти, що вимога оновити дані потрібна, щоб влада розуміла, який мобілізаційний резерв у країни. Далі військовозобов'язаних змусять проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) для визначення ступеня придатності до служби.

Питання черговості призову в армію насамперед залежить від наявності військово-облікової спеціальності кожного призовника, заявляє член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, народний депутат Максим Бужанський.

"ЗСУ визначать самі, хто їм потрібен. Якщо людина оновила дані, її не повинні затримувати. Їй можуть виписати повістку для виклику в ТЦК, але тягнути її насильно ніхто не має права", — підкреслює він у спілкуванні з Фокусом.

Водночас зарано говорити про направлення в піхотні війська і в гарячі точки призовників без військової спеціальності. Залежно від потреб ЗСУ людей відправлятимуть у штаби, у війська спецпризначення або зв'язку, а також навчатимуть управління дронами.

"Про перспективи опинитися на фронті поки що рано міркувати. Упевнений, що ті, хто не оновив дані, зіштовхнуться з непереборними складнощами в цивільній життєдіяльності та у відносинах із державою: оформленням документів, відкриттям рахунків, керуванням автомобілями та інше", — пояснює Бужанський.

Колега нардепа по комітету Олександр Бакумов наголошує: оновлення даних не впливає на черговість набору в армію. Мобілізація триває згідно з пред'явленими вимогами кожної військової частини.

Якщо вийде так, що до 17 липня велика кількість військовозобов'язаних не встигнуть оновити дані, парламент може розглянути деякі ініціативи. Політик підкреслює несправедливість такого підходу до громадян, які вже оновили дані.

"А чи коректно взагалі говорити зараз, що до 7 мільйонів не встигнуть оновитися? Потрібно дивитися на кількість тих, хто оновився до 17 липня, звірити її з єдиним державним демографічним реєстром і тоді розраховувати. Якщо ми побачимо, що не зареєструвалася вельми суттєва цифра і тенденція оновлення позитивна, можу припустити, що Рада розгляне [заходи]. На сьогодні таке питання не стоїть, треба бачити результат виконання наявних норм закону про мобілізацію", — розповідає політик Фокусу.

Чи затягнеться проходження медкомісії?

Максимальний час для проходження медкомісії — до 14 днів, але якщо з'являться запитання щодо стану здоров'я та знадобиться додаткове обстеження вузькоспеціалізованих лікарів, строки можна продовжити.

За словами адвоката у сфері військового права з компанії Riyako&Partners Катерини Аніщенко, до лав ЗСУ першими призвуть тих, хто пройшов ВЛК після оновлення даних. Примусова доставка громадян до ТЦК у мікроавтобусах можлива, якщо вони не захочуть добровільно проходити медкомісію.

Після 16 липня всім військовозобов'язаним потрібно пред'являти військовий квиток за вимогами правоохоронців. Немає військового квитка — відповідно немає військово-облікових документів. Людину можуть супроводити до ТЦК саме з цією метою, пояснює юрист Фокусу.

Отримання виписки з ЦНАПу чи "Резерв+" не є повним оновленням даних, адже потрібно ще отримати свіжі результати медкомісії. Можливо, після реєстрації особистих даних можна буде уникнути штрафів, але як це запрацює на практиці — невідомо, підкреслює адвокат.

"У кожному ТЦК у Києві та Харкові свої правила. Немає єдиного зразка вимог", — попередила фахівець.

Нагадаємо, стаття 21 закону про мобілізацію зобов'язує українців проходити ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби. Якщо призовник не пройшов ВЛК, він може бути оштрафований без прив'язки до процедури оновлення даних.

Фокус раніше описував, з якими призовниками командирам доводиться мати справу через "планову" роботу ТЦК. Багатьох привозять із серйозними хворобами і згубними залежностями.