Рада приняла закон о создании е-реестра призывников: какие еще изменения ждут украинцев

В Минобороны Украины уверяют, что военнообязанным не нужно будет собирать большое количество документов для ТЦК и СП. Кроме того, информация об обучении на дневной форме или данные об инвалидности уже будут находиться в реестре.

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Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины" во втором чтении. В пресс-службе Министерства обороны Украины рассказали об основных изменениях, которые ждут военнообязанных.

По информации Минобороны, одним из главных изменений в законопроекте №10062, за которое проголосовали народные депутаты, является возможность для Украины размещать свои ИТ-системы в "облаках" стран-членов НАТО.

В пресс-службе отмечают, что это усилит киберзащиту, откроет доступ к разведданным партнеров и уменьшит количество объектов критической инфраструктуры, защита которых требует дополнительной противовоздушной обороны.

Кроме того, как отмечают в Министерстве обороны, соответствующий законопроект усовершенствует взаимодействие между реестрами и расширит перечень сведений о военнообязанных.

"Это позволит наполнить "Оберег" по упрощенной процедуре: без лишней бюрократии", — уверяют в ведомстве.

Также в пресс-службе добавляют, что благодаря принятому законопроекту №10062 гражданам не нужно будет собирать большое количество документов для территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Например, информация об обучении на дневной форме или данные об инвалидности уже будут в реестре", — отмечается в сообщении.

Что касается электронного кабинета военнообязанного, то, как уверяют в Минобороны, граждане смогут вносить изменения относительно своих персональных данных, например дополнить информацию об образовании или знании иностранных языков.

Кроме того, отныне военнослужащие смогут подавать электронное заявление о получении статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны или члена семьи погибшего защитника.

"Но в случае невозможности воинской части предоставить сведения — комиссия будет оставаться", — уточняют в пресс-службе.

Напомним, ранее младший сержант из 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунято заявил, что законопроект о мобилизации критикуют только те люди, которые сами не хотят воевать.

Также ранее народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, Андрей Осадчук заявил, что с рассмотрением нового законопроекта о мобилизации есть определенные сложности. Вопрос остается засекреченным и далеко не все имеют к нему доступ.