Верховная Рада приняла законопроект о цифровизации армии: что он предусматривает (фото)
В Украине будет создан реестр военнослужащих ВСУ и можно будет онлайн получить статус участника боевых действий, объясняет народный депутат Алексей Гончаренко.
Верховная Рада Украины приняла законопроект №10062 о создании единого электронного реестра военнообязанных, введении сертификата защитника и автоматическом получении УБД. Об этом сообщили народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк и нардеп от "Еврсолидарности" Алексей Гончаренко.
"После долгих и сложных дискуссий и провала многих правок законопроект №10062 относительно реестров для воинского учета принят в целом", — говорится в сообщении Железняка.
Соответствующее решение во вторник, 16 января, поддержали 249 народных избранников.
"Рада поддержала законопроект об автоматическом получении УБД и создании единого электронного реестра военнообязанных (№10062)", — написал Гончаренко.
Что предусматривает законопроект №10062: объяснение Минобороны
В Министерстве обороны Украины объяснили, что реализация соответствующего законопроекта будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.
"Законопроект предоставляет Министерству обороны Украины возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО", — говорится в сообщении.
Благодаря этому:
- будут высвобождены средства ПВО, которые сейчас защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (этот ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры);
- ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзников;
- ускорится разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для войска;
- усилится защита данных от кибератак врага и тому подобное.
Также в законопроекте предусмотрено улучшение системы регистрации призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, в части налаживания взаимодействия между реестрами, использования данных по воинскому учету и тому подобное.
Напомним, эксперты считают, что утечка информации из электронного реестра может подвергнуть риску жизни украинских военных или членов их семей.
Ранее Фокус писал, к каким данным военнообязанных из госреестров ТЦК получат доступ. Такое усовершенствование обмена информацией между ведомствами улучшит и упростит процесс мобилизации в Украине. Призывники в свою очередь будут избавлены от необходимости ходить в военкомат для обновления персональных данных.