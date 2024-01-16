Верховная Рада приняла законопроект о цифровизации армии: что он предусматривает (фото)

В Украине будет создан реестр военнослужащих ВСУ и можно будет онлайн получить статус участника боевых действий, объясняет народный депутат Алексей Гончаренко.

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Верховная Рада Украины приняла законопроект №10062 о создании единого электронного реестра военнообязанных, введении сертификата защитника и автоматическом получении УБД. Об этом сообщили народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк и нардеп от "Еврсолидарности" Алексей Гончаренко.

"После долгих и сложных дискуссий и провала многих правок законопроект №10062 относительно реестров для воинского учета принят в целом", — говорится в сообщении Железняка.

Соответствующее решение во вторник, 16 января, поддержали 249 народных избранников.

"Рада поддержала законопроект об автоматическом получении УБД и создании единого электронного реестра военнообязанных (№10062)", — написал Гончаренко.

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В Министерстве обороны Украины объяснили, что реализация соответствующего законопроекта будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.

"Законопроект предоставляет Министерству обороны Украины возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО", — говорится в сообщении.

Благодаря этому:

будут высвобождены средства ПВО, которые сейчас защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (этот ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры);

ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзников;

ускорится разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для войска;

усилится защита данных от кибератак врага и тому подобное.

Также в законопроекте предусмотрено улучшение системы регистрации призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, в части налаживания взаимодействия между реестрами, использования данных по воинскому учету и тому подобное.

Напомним, эксперты считают, что утечка информации из электронного реестра может подвергнуть риску жизни украинских военных или членов их семей.

Ранее Фокус писал, к каким данным военнообязанных из госреестров ТЦК получат доступ. Такое усовершенствование обмена информацией между ведомствами улучшит и упростит процесс мобилизации в Украине. Призывники в свою очередь будут избавлены от необходимости ходить в военкомат для обновления персональных данных.