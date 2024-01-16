Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо цифровізації армії: що він передбачає (фото)

В Україні буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ, і можна буде онлайн отримати статус учасника бойових дій, пояснює народний депутат Олексій Гончаренко.

Related video

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №10062 про створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних, запровадження сертифіката захисника й автоматичного отримання УБД. Про це повідомили народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк і нардеп від "Єврсолідарності" Олексій Гончаренко.

"Після довгих і складних дискусій і провалу багатьох правок законопроєкт №10062 щодо реєстрів для військового обліку ухвалено в цілому", — ідеться в повідомленні Железняка.

Відповідне рішення у вівторок, 16 січня, підтримали 249 народних обранців.

"Рада підтримала законопроєкт про автоматичне отримання УБД й створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних (№10062)", — написав Гончаренко.

Рада ухвалила законопроєкт, який розблокував цифровізацію армії

Що передбачає законопроєкт №10062: пояснення Міноборони

У Міністерстві оборони України пояснили, що реалізація відповідного законопроєкту сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.

"Законопроєкт надає Міністерству оборони України можливість посилити кіберзахист і право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО", — ідеться в повідомленні.

Завдяки цьому:

буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (цей ресурс використовуватиметься для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);

пришвидшиться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;

прискориться розробка та розгортання нових бойових систем і електронних сервісів для війська;

посилиться захист даних від кібератак ворога тощо.

Також у законопроєкті передбачено поліпшення системи реєстрації призовників, військовозобов'язаних і резервістів, зокрема, у частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.

Нагадаємо, експерти вважають, що витік інформації з електронного реєстру може піддати ризику життя українських військових або членів їхніх сімей.

Раніше Фокус писав, до яких даних військовозобов'язаних із держреєстрів ТЦК отримають доступ. Таке вдосконалення обміну інформацією між відомствами поліпшить і спростить процес мобілізації в Україні. Призовники, зі свого боку, будуть позбавлені необхідності ходити до військкомату для оновлення персональних даних.