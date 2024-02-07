"Вдосконалення механізмів": Міноборони привітало голосування за законопроєкт про мобілізацію

Найближчим часом представники відомства спільно з нардепами аналізуватимуть правки до законопроєкту №10449. Планують підтримувати лише ті, які підвищать ефективність мобілізації.

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Народні депутати, підтримавши у Верховній Раді у першому читанні законопроєкт №10449, запустили вдосконалення системи мобілізації. За цим кроком потрібно зробити наступні і якнайшвидше прийняти внесення змін у низку законів. Таким чином підсилять обороноздатність України та допоможуть людям, які два роки воюють проти ЗС РФ. Про важливість прийняття законопроєкту ідеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони, опублікованому на сайті відомства.

У повідомленні вказано, що текст документа — результат спільної роботи кількох державних інституцій: Міноборони, Генштабу, уряду, комітету з нацбезпеки Верховної Ради. Завдяки внесеним пропозиціям, якщо їх підтримають парламентарі, можна буде рекрутувати до війська нових людей. Тоді бойові підрозділи отримають змогу відпочити, відійти на ротацію, доукомплектуватись, пройти злагодження, — наголосили посадовці.

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В Міноборони пояснили, що відбуватиметься далі. Зокрема, члени комітету з нацбезпеки спільно з представниками міністерства проглянуть усі пропозиції й відберуть ті, які "покращать законопроєкт" і "зроблять ефективнішими" дії держави. Торкнуться трьох напрямів — "мобілізації, військового обліку, проходження служби".

"Важливо, щоб нормативно-правові зміни в інтересах захисників і захисниць були ухвалені та імплементовані якнайшвидше", — наголосили в Міноборони України.

Мобілізація в Україні — деталі законопроєкту

Зазначимо, законопроєкт №10449 — другий варіант документа, у якому перелічуються зміни до низки законів, які стосуються мобілізації та служби у війську. Перший варіант Кабмін подав на розгляд парламенту у грудні 2023 року, але його відхилили через велику кількість зауважень.

Новації, запропоновані урядовцями та військовими, торкнуться віку мобілізації, причин для отримання відстрочки, терміну служби під час війни, можливості демобілізації. Також розглядається запровадження електронних кабінетів військовозобов'язаних та посилення відповідальності за ухилення від отримання повісток.

Нагадуємо, 6 лютого народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк пояснив, чи слід очікувати можливості офіційно "відкупитись" від мобілізації. Раніше командир черкаської тероборони висловив свою позицію щодо того, як діяти військкомам, коли громадянин відмовляється від отримання повістки.