Можливість "відкупитись" від армії: Железняк розповів про зміни в мобілізації (відео)

У Верховній Раді не підтримають ідею "відкупитись" від армії за 2-3 тис. дол. на рік, вважає парламентар. Серед причин, чому це неможливо — таким чином вводиться майновий ценз, а цього робити не варто.

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Якщо народні депутати підтримають пропозицію платного бронювання від мобілізації, то виникнуть проблеми з сім'ями бійців Сил оборони, які загинули на російсько-українській війні. Крім того, ідея блокувати рахунки за уникнення Територіальних центрів комплектування виглядає "алогічною". Такі заяви народний депутат від партії "Голос" та перший заступник головки комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Ярослав Железняк зробив у інтерв'ю порталу Liga.net.

Журналісти торкнулись питання про можливість особливих умов для компаній, які працюють, наприклад, в оборонному комплексі, або сплачуються певні суми у бюджет країни (по 20-40 тис. щомісяця). Нардеп впевнений, що подібні пропозиції точно не пройдуть.

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"Втілити в життя — нуль шансів, тому що це майновий ценз. 6 500 там 6 000 грн такого "податку" помножимо на 12, поділимо на курс долара — ми отримаємо, що приблизно за 2-3 тисячі доларів на рік людина може відкупитися від армії. Візьміть тепер цю фразу і поясніть мамі вже мобілізованого хлопця в якомусь маленькому місті або селі".

У розмові з журналістами Железняк пояснив свою позицію щодо способів мотивування до служби у війську та щодо бронювання. На його думку, українців навряд чи простимулює блокування рахунків — цим способом пропонують карати військовозобов'язаних за ухилення від мобілізації.

"Я не бачу сенсу в блокуванні рахунках. Я вважаю, що це алогічна норма. Якщо людина не хоче йти в ТЦК і у неї буде вибір, умовно, втратити свої рахунки в банку або піти в ТЦК, тому вона вибере перший варіант".

Ще одне питання, яке виникло у громадян щодо посилення мобілізації, — чи вистачить у держави коштів на призов відразу 400-500 тис. осіб (за оцінками уряду, на це знадобиться від 580 до 720 млрд грн). Железняк погодився: якщо не буде грошей, то "яка різниця, що буде записано в тексті — воно ж просто не буде імплементоване".

Також політик назвав точну дату, коли може статись друге голосування за законопроєкт №10449 та його прийняття — 20 лютого 2024 року. Після цього його має підписати резидент України Володимир Зеленський і, якщо не буде заперечень, то закон вступить у дію на початку березня. Далі, до початку квітня — перехідний місяць, зауважив нардеп.

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, 29 січня 2024 року у Верховну Раду надійшов законопроєкт №10449 — друга пропозиція Кабміну щодо внесення змін до законів про мобілізацію. Серед урядових пропозицій — зміна нижньої межі мобілізаційного віку, зміна причин для відстрочки, засоби мотивування та стимулювання військовозобов'язаних, можливість посилення покарання за ухилення від повістки. Крім того, планують встановити термін служби, після якого військовий Сил оборони має право демобілізуватись.

Нагадуємо, 6 лютого нардепи повідомили, коли, орієнтовно, законопроєкт про посилення мобілізації приймуть у першому читанні. Також підтримали законопроєкт президента про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.