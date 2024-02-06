Продовження мобілізації та воєнного стану: комітет Ради підтримав укази Зеленського

За словами народного депутата Ярослава Железняка, законопроєкти, подані президентом України, мають також бути схвалені парламентом.

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У вівторок, 6 лютого, комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав затвердження парламентом указів про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Про це написав народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"Із 14 лютого 2023 року на 90 днів. Відповідно до 13 травня 2024 року. Далі для продовження треба схвалення парламенту, де голосування заплановане вже сьогодні", — додав Железняк.

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За словами Железняка, ідеться про укази №10457 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" та №10456 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні". Нардеп повідомив, що рішення про продовження воєнного стану та мобілізації було ухвалено одноголосно.

Комітет із оборони підтримав продовження воєнного стану та мобілізації Фото: Скриншот

Нагадаємо, 5 лютого, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради укази про продовження загальної мобілізації та воєнного стану. У документах пропонується продовжити мобілізацію та воєнний стан ще на 90 днів.

Перший віцеспікер Верховної ради України Олександр Корнієнко 5 лютого також повідомив, що в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки пропонують скоротити термін розгляду поправок до законопроєкту про мобілізацію.