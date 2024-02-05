"Шукайте собі іншу країну": не бажаючі воювати чоловіки можуть переплисти Тису, — нардеп (відео)

Чоловіки, які не хочуть воювати, можуть тікати через річку Тису і ставати громадянами іншої країни, заявив народний депутат Ігор Кривошеєв.

Related video

Закон про мобілізацію потрібно було прийняти мінімум рік тому, а на облік повинні стати усі військовозобов'язані громадяни, незалежно від посади. Якщо ж деякі чоловіки цього не зроблять, то перестають бути громадянами країни. Свою позицію щодо посилення мобілізації народний депутат від партії "Слуга народу" Ігор Кривошеєв висловив на порталі "Українська правда".

Кривошеєв наголосив, що війна з Росією — "екзистенційний конфлікт". Тому воювати будуть усі, у тому числі, припускає, і він особисто. Думку про це повинні усвідомити усі чоловіки. В протилежному випадку може іти мова про те, щоб змінити український паспорт на паспорт іншої країни.

Важливо

"Щось недочули": до законопроєкту про мобілізацію залишаються питання, — нардеп (відео)

"Всі чоловіки в Україні повинні розуміти, що ми воюємо за наше право на існування. Якщо ми не готові долучитися до цієї війни тим чи іншим способом, то певно що треба шукати собі іншу країну. Якщо ви не приймаєте на себе цю відповідальність, то так, є можливість переплисти Тису і шукати собі іншого громадянства", — заявив нардеп.

На думку політика, на військовий облік мають стати усі громадяни — "прокурор, суддя, депутат, міністр". Це є "абсолютно логічним". Однак для того, щоб це було зроблено, недостатньо просто про це попросити. Втім, потрібно обрати діючі методи впливу. Наприклад, штрафи не діють, а стають "корупційним заробітком для когось". Також він зауважив, що можна розглянути варіант обмеження прав — не очікує, що справ буде так багато, що паралізуються суди.

Під час розмови з журналістами Кривошеєв також пояснив, що має увазі, говорячи про долучення військових до "суспільного договору". З його слів, ідеться про призначення представників Сил оборони на "високі державні посади". Це потрібно зробити з огляду на те, що найближчим часом виборів у воюючій країні не передбачається. При цьому нардеп згадав про головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного та про можливість нової посади для нього у Великій Британії.

"Наприклад, у нас є вакантна посада повноважного посла України у Великобританії. Я не впевнений, що туди має їхати Залужний. Але я впевнений, що серед військовослужбовців є безліч людей, які будуть мати абсолютно всі необхідні якості для того, щоб представляти Україну".

Ігор Кривошеєв — народний депутат Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу", який у минулому займався гумористичним шоу, — розповіли на порталі Громадського руху "Чесно". У серпні 2023 року він написав заяву, у якій повідомив про бажання вийти з фракції цієї політичної сили та вийти з партії. Причина виходу — незгода з деякими призначеннями. Тоді ж він зареєстрував постанову щодо однопартійки Мар'яни Безуглої: пропонував звільнити її з комітету з нацбезпеки через коментарі щодо генерала Валерія Залужного.

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, наприкінці січня 2024 року у Верховну Раду надійшов законопроєкт №10449 — нова версія законопроєкту про внесення змін у закони про мобілізацію. Кабмін повторно запропонував народним обранцям розглянути пропозиції щодо посилення відповідальносте за ухилення та уточнення причин для отримання відстрочки. Крім того, планують встановити момент демобілізації та знизити мобілізаційний вік.

Нагадуємо, 31 січня командир черкаського ТрО розповів, що правоохоронці повинні жорстко реагувати на спротив громадян, якщо вони ухиляються від мобілізації. Тим часом президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд ради законопроєкт щодо продовження тривалості воєнного стану ще на 90 днів. 5 лютого у парламенті пояснили, коли, орієнтовно, варто очікувати прийняття змін у системі мобілізації.