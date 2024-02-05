Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні: коли закінчаться

Керівник держави вніс до Ради пропозицію щодо подальшої дії загального призову та воєнного стану ще на три місяці.

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Президент Володимир Зеленський сьогодні 5 лютого подав до Верховної Ради України законопроєкти щодо пролонгації в Україні воєнної стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. На офіційному сайті парламенту опублікували відповідні проєкти законів.

Воєнний стан зараз продовжений до 14 лютого 2024 року. Керівник держави вніс пропозицію щодо подальшої дії мобілізації та воєнного стану до 14 травня 2024 року.

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Мобілізація в Україні у 2024 році

Додаткова мобілізація для України може вартувати приблизно 720 мільярдів гривень, що дорівнює 22,5% усіх видатків. Голова комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа пояснила, що лише на навчання, харчування, одяг та виплати для 400–500 тисяч бійців знадобиться 322 млрд грн. Для закупівлі та модернізації військової техніки потрібні ще 400 млрд грн. Вона наголосила, що кошти, які Україна отримує від союзників, на мобілізацію витрачати не можна.

Нова редакція законопроєкту про мобілізацію передбачає набір в армію чиновників і силовиків. Перших можна підготувати до служби, як звичайних цивільних, а другі вже отримали навички поводження зі зброєю. Але питання механізму роздавання квот на їх бронь у розмірі 50% відкрите. Фокус з'ясував, чи почнеться масова мобілізація працівників держсектору після ухвалення законопроєкту.

Нагадаємо, 5 лютого у соцмережах опублікували відео, на якому у Дніпрі працівники спецпідрозділів Нацполіції відмовляються переходити в штурмову бригаду "Лють". Спецпризначенці висловили готовність, але виключно в складі свого підрозділу. Влітку вони брали участь в контрнаступі.