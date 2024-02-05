Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию в Украине: когда закончатся

Руководитель государства внес в Раду предложение о дальнейшем действии общего призыва и военного положения еще на три месяца.

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Президент Владимир Зеленский сегодня 5 февраля подал в Верховную Раду Украины законопроекты о пролонгации в Украине военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. На официальном сайте парламента опубликовали соответствующие проекты законов.

Военное положение сейчас продлено до 14 февраля 2024 года. Руководитель государства внес предложение о дальнейшем действии мобилизации и военного положения до 14 мая 2024 года.

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Мобилизация в Украине в 2024 году

Дополнительная мобилизация для Украины может стоить примерно 720 миллиардов гривен, что составляет 22,5% всех расходов. Председатель комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа объяснила, что только на обучение, питание, одежду и выплаты для 400-500 тысяч бойцов понадобится 322 млрд грн. Для закупки и модернизации военной техники нужны еще 400 млрд грн. Она подчеркнула, что средства, которые Украина получает от союзников, на мобилизацию тратить нельзя.

Новая редакция законопроекта о мобилизации предусматривает набор в армию чиновников и силовиков. Первых можно подготовить к службе, как обычных гражданских, а вторые уже получили навыки обращения с оружием. Но вопрос механизма раздачи квот на их бронь в размере 50% открыт. Фокус выяснил, начнется ли массовая мобилизация работников госсектора после принятия законопроекта.

Напомним, 5 февраля в соцсетях опубликовали видео, на котором в Днепре работники спецподразделений Нацполиции отказываются переходить в штурмовую бригаду "Лють". Спецназовцы выразили готовность, но исключительно в составе своего подразделения. Летом они участвовали в контрнаступлении.