Поліцейські у Дніпрі відмовилися вступати до лав штурмовиків, — соцмережі (відео)

На оприлюднених відеороликах можна почути, як дехто з полісменів згадують, що раніше служили у лавах "Беркуту". Силовики готові воювати на фронті, але виключно у складі свого підрозділу. Керівництво Нацполіції наразі не коментувало інцидент у Дніпрі.

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Працівники спецпідрозділів Нацполіції відмовляються переходити в штурмову бригаду "Лють". Про це повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук у Tik Tok.

На відео, чутно, як дехто з полісменів згадує, що раніше був у "Беркуті". Воювати поліцейські спецпризначенці висловили готовність, але виключно в складі свого підрозділу. Влітку вони брали участь в контрнаступі.

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Мобілізація транспорту і техніки: що передбачено у новому законопроєкті (документ)

Колишній нардеп прокоментував відео. З його слів, можна побачити Володимира Богоніса, заступника начальника головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області. Йому опонує майор поліції Андрій Селко.

"Дніпропетровщина. Високі стосунки начальства з підлеглими в поліції області… до хаосу рукою подати", – вказав він у повідомленні.

У Нацполіції ще не прокоментували інцидент.

Мобілізація в Україні

Додаткова мобілізація для України може вартувати приблизно 720 мільярдів гривень, що дорівнює 22,5% усіх видатків. Голова комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа пояснила, що лише на навчання, харчування, одяг та виплати для 400–500 тисяч бійців знадобиться 322 млрд грн. Ще 400 млрд грн потрібні для закупівлі та модернізації військової техніки.

Нова редакція законопроєкту про мобілізацію передбачає набір в армію чиновників і силовиків. Перших можна підготувати до служби, як звичайних цивільних, а другі вже отримали навички поводження зі зброєю. Але питання механізму роздавання квот на їх бронь у розмірі 50% відкрите. Фокус з'ясував, чи почнеться масова мобілізація працівників держсектору після ухвалення законопроєкту.

Нагадаємо, 31 січня в ТЦК пояснили, чи можуть перевіряти документи на блокпостах. Громадянам можуть запропонувати проїхати і уточнити облікові дані у військкоматі.