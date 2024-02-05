"Ищите себе другую страну": не желающие воевать мужчины могут переплыть Тису, — нардеп (видео)

Мужчины, которые не хотят воевать, могут бежать через реку Тису и становиться гражданами другой страны, заявил народный депутат Игорь Кривошеев.

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Закон о мобилизации нужно было принять минимум год назад, а на учет должны стать все военнообязанные граждане, независимо от должности. Если же некоторые мужчины этого не сделают, то перестают быть гражданами страны. Свою позицию относительно усиления мобилизации народный депутат от партии "Слуга народа" Игорь Кривошеев высказал на портале "Украинская правда".

Кривошеев отметил, что война с Россией — "экзистенциальный конфликт". Поэтому воевать будут все, в том числе, предполагает, и он лично. Мысль об этом должны осознать все мужчины. В противном случае может идти речь о том, чтобы сменить украинский паспорт на паспорт другой страны.

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"Что-то недослышали": к законопроекту про мобилизацию остаются вопросы, — нардеп (видео)

"Все мужчины в Украине должны понимать, что мы воюем за наше право на существование. Если мы не готовы присоединиться к этой войне тем или иным способом, то вероятно что надо искать себе другую страну. Если вы не принимаете на себя эту ответственность, то да, есть возможность переплыть Тису и искать себе другое гражданство", — заявил нардеп.

По мнению политика, на воинский учет должны стать все граждане — "прокурор, судья, депутат, министр". Это является "абсолютно логичным". Однако для того, чтобы это было сделано, недостаточно просто об этом попросить. Впрочем, нужно выбрать действующие методы воздействия. Например, штрафы не действуют, а становятся "коррупционным заработком для кого-то". Также он отметил, что можно рассмотреть вариант ограничения прав — не ожидает, что дел будет так много, что парализуются суды.

Во время разговора с журналистами Кривошеев также объяснил, что имеет в виду, говоря о приобщении военных к "общественному договору". По его словам, речь идет о назначении представителей Сил обороны на "высокие государственные должности". Это нужно сделать ввиду того, что в ближайшее время выборов в воюющей стране не предвидится. При этом нардеп вспомнил о главнокомандующем ВСУ, генерале Валерии Залужном и о возможности новой должности для него в Великобритании.

"Например, у нас есть вакантная должность полномочного посла Украины в Великобритании. Я не уверен, что туда должен ехать Залужный. Но я уверен, что среди военнослужащих есть множество людей, которые будут иметь абсолютно все необходимые качества для того, чтобы представлять Украину".

Игорь Кривошеев — народный депутат Верховной Рады 9 созыва от партии "Слуга народа", который в прошлом занимался юмористическим шоу, — рассказали на портале Общественного движения "Честно". В августе 2023 года он написал заявление, в котором сообщил о желании выйти из фракции этой политической силы и выйти из партии. Причина выхода — несогласие с некоторыми назначениями. Тогда же он зарегистрировал постановление по однопартийке Марьяне Безуглой: предлагал уволить ее из комитета по нацбезопасности из-за комментариев относительно генерала Валерия Залужного.

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, в конце января 2024 года в Верховную Раду поступил законопроект №10449 — новая версия законопроекта о внесении изменений в законы о мобилизации. Кабмин повторно предложил народным избранникам рассмотреть предложения по усилению ответственности за уклонение и уточнения причин для получения отсрочки. Кроме того, планируют установить момент демобилизации и снизить мобилизационный возраст.

Напоминаем, 31 января командир черкасского ТрО рассказал, что правоохранители должны жестко реагировать на сопротивление граждан, если они уклоняются от мобилизации. Между тем президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение совета законопроект о продлении продолжительности военного положения еще на 90 дней. 5 февраля в парламенте объяснили, когда, ориентировочно, стоит ожидать принятия изменений в системе мобилизации.