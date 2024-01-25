Мобилизация в Украине: кто из мужчин получит отсрочку в феврале

Мужчины, которым предоставили отсрочку, остаются на воинском учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

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Определенные категории мужчин в Украине могут получить отсрочку от мобилизации. Издание УНИАН рассказало об основаниях для ее получения.

Отсрочка от мобилизации не является освобождением от службы откладывает лишь выполнение воинского долга на определенный срок. Украинцы с отсрочкой остаются на учете в ТЦК и СП.

Важно

Будет ли мобилизация людей с инвалидностью и получат ли ТЦК больше прав: омбудсмен ответил

Военнообязанные мужчины могут получить отсрочку от призыва в ряды ВСУ, если подпадают под одну из следующих категорий:

получение отсрочки по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

из-за профессиональной деятельности;

по причине обучения или приобретением научной степени;

в связи с наличием брони.

Можно ли получить отсрочку из-за ухода за пожилым человеком или инвалидом

Такую отсрочку могут получить мужчины, которые ухаживают за лицом с инвалидностью I и II группы (родители, родители жены, жена), которое не имеет других трудоспособных людей, которые в состоянии за ним ухаживать и содержать.

Отсрочку также могут получить опекуны лиц с инвалидностью I и II группы, признанных недееспособными по решению суда. Для этого должно быть заключение медицинской комиссии о том, что больной нуждается в постоянном уходе.

Отсрочка по состоянию здоровья

ВВК должна признать военнообязанного лицом с инвалидностью или временно непригодным к несению военной службы, сроком до шести месяцев. Кроме этого, мобилизация невозможна, если у гражданина диагностировали следующие диагнозы:

тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата;

инфекционные заболевания;

психическое расстройство, болезнь Дауна, шизофрения.

Также нельзя призвать человека, у которого установлены метафиксаторы и другие эндопротезы, и беременных женщин.

Кто из опекунов детей может получить отсрочку от призыва

Отсрочку от призыва могут получить:

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, имеющего тяжелые болезни;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, который считается лицом с инвалидностью I или II группы.

Также отсрочку могут получить граждане, на иждивении которых находятся трое и более детей младше 18 лет, и те женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка.

Напомним, во время войны на службу в части обеспечения, ТЦК и в учебные заведения могут быть направлены ограниченно годные мужчины.

Ранее сообщалось, что предприятия оборонно-промышленного комплекса могут без ограничений по количеству и без учета уровня дефицитности военной специальности бронировать военнообязанных работников.