Будет ли мобилизация людей с инвалидностью и получат ли ТЦК больше прав: омбудсмен ответил

По словам уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, в Минобороны Украины донесли позицию о недопустимости мобилизации граждан с инвалидностью III группы.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что в случае сохранения в доработанном проекте закона о мобилизации таких положений, как мобилизация инвалидов третьей группы и расширение полномочий ТЦК, он выступит против принятия данного документа. Об этом он 25 января сообщил в эфире национального телемарафона.

Лубинец высказал свою позицию по новому проекту закона о мобилизации, отметив, что рабочая группа Министерства обороны консультируется с уполномоченным Верховной Рады по правам человека в процессе разработки. Он подчеркнул, что были высказаны категорические возражения относительно мобилизации граждан с инвалидностью III группы.

"Они [Минобороны], по предыдущей информации, готовы это учесть. Я крайне против предоставления дополнительных полномочий территориальным центрам комплектования. Они являются военными подразделениями и не должны ограничивать права граждан Украины. Это является прямым нарушением Конституции, о чем я говорил", — отметил Лубинец.

В Украине есть другие инструменты влияния на граждан мобилизационного возраста

Он также подчеркнул, что в Украине существуют другие органы, которые могут использовать различные инструменты для людей, отказывающихся от прохождения военной службы.

Напомним, 11 января нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко сообщили, что оборонный комитет ВР не будет выносить на рассмотрение законопроект №10378. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что документ вернули на доработку инициатору.

Напомним также, что ухаживающим за лицами с III группой инвалидности, приемным родителям и опекунам хотят вернуть право на отсрочку от мобилизации. Изначально в новой редакции законопроекта о мобилизации право на отсрочку от службы хотели предусмотреть исходя из конкретных заболеваний.

17 января Дмитрий Лубинец также заявлял, что согласно Конституции Украины, военные подразделения, в том числе ТЦК, не могут участвовать в ограничении прав граждан.