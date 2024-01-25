Чи буде мобілізація людей з інвалідністю та чи отримають ТЦК більше прав: омбудсмен відповів

За словами уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, до Міноборони України донесли позицію про неприпустимість мобілізації громадян з інвалідністю III групи.

Related video

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що в разі збереження в доопрацьованому проєкті закону про мобілізацію таких положень, як мобілізація інвалідів третьої групи та розширення повноважень ТЦК, він виступить проти ухвалення цього документа. Про це він 25 січня повідомив в ефірі національного телемарафону.

Лубінець висловив свою позицію щодо нового проєкту закону про мобілізацію, зазначивши, що робоча група Міністерства оборони консультується з уповноваженим Верховної Ради з прав людини в процесі розробки. Він підкреслив, що було висловлено категоричні заперечення щодо мобілізації громадян з інвалідністю III групи.

"Вони [Міноборони], за попередньою інформацією, готові це врахувати. Я вкрай проти надання додаткових повноважень територіальним центрам комплектування. Вони є військовими підрозділами й не повинні обмежувати права громадян України. Це є прямим порушенням Конституції, про що я говорив", — зазначив Лубінець.

В Україні є інші інструменти впливу на громадян мобілізаційного віку

Він також підкреслив, що в Україні існують інші органи, які можуть використовувати різні інструменти для людей, які відмовляються від проходження військової служби.

Нагадаємо, 11 січня нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко повідомили, що оборонний комітет ВР не буде виносити на розгляд законопроєкт №10378. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що документ повернули на доопрацювання ініціатору.

Нагадаємо також, що тим, хто доглядає за особами з III групою інвалідності, названими батькам та опікунам хочуть повернути право на відстрочку від мобілізації. Спочатку в новій редакції законопроєкту про мобілізацію право на відстрочку від служби хотіли передбачити виходячи з конкретних захворювань.

17 січня Дмитро Лубінець також заявляв, що згідно з Конституцією України, військові підрозділи, зокрема ТЦК, не можуть брати участь в обмеженні прав громадян.