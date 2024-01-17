У співробітників ТЦК немає права перевіряти документи і затримувати громадян, — Лубінець (відео)

За словами омбудсмена, наділення співробітників ТЦК додатковими повноваженнями безпосередньо порушує законодавство України.

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Згідно з Конституцією України, військові підрозділи, зокрема Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), не можуть брати участь в обмеженні прав громадян. Про це сказав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю NV від 17 січня.

Лубінець вважає, що в країні необхідно змінити підходи до мобілізації, зокрема більше займатися рекрутингом, а також показувати, що військовий — це професія, яку гідно оплачують і шанують у суспільстві.

Омбудсмен сказав, що ще не бачив остаточної редакції законопроєкту про мобілізацію після голосування в профільному комітеті, проте раніше вже вказував на те, що документ порушує норми Конституції.

"Основне питання, яке порушують громадяни України, — це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи і фізично затримують громадян України. У них таких прав немає", — зазначив він.

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Лубінець заявив, що додаткові повноваження ТЦК, передбачені законопроєктом про мобілізацію, є прямими порушеннями українського законодавства. Він наголосив, що ТЦК — це військові підрозділи, а згідно з українською Конституцією, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично запроваджено військовий статус.

"Я, наприклад, не зрозумів: якщо в нас усі бачать проблеми щодо діяльності саме ТЦК, то чому ми додаємо їм повноваження, щоб вони перевіряли документи? У нас є органи, які перевіряють документи громадян України, — це Національна поліція насамперед, Державна прикордонна служба, Національна гвардія. Але точно не військові", — пояснив чиновник.

Дмитро Лубінець про мобілізацію

Ще одне зауваження омбудсмена стосується наділення голів ТЦК правом впливати на те, чи може громадянин розпоряджатися своїм майном у повному обсязі, чи ні. Він зазначив, що для таких рішень існують окремі органи виконавчої влади.

"Це нонсенс, коли військовий ухвалює рішення, що хтось не може продати свою квартиру", — сказав Лубінець.

Омбудсмен також висловився про ідею позбавити відстрочки осіб з інвалідністю третьої групи. Він вказав на те, що подібна ініціатива порушує міжнародні зобов'язання, які взяла на себе Україна, зокрема конвенцію ООН.

Нагадаємо, молодший сержант 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов в інтерв'ю від 16 січня заявив, що законопроєкт про мобілізацію має право на існування, якщо буде організовано відповідне навчання призовників. За його словами, критикують закон тільки ті люди, які самі не хочуть воювати.

Раніше, 15 січня, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім сказав, що права ухильників можуть бути обмежені. Чиновник заявив, що ті, хто ухиляються від служби в армії, "не мають права жити повним життям і кайфувати".