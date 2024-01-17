Полювання на ухилянтів. Чи варто державі починати кампанію проти тих, хто уникає мобілізації

Представники чинної влади почали закликати до обмеження в правах тих, хто ухиляється від мобілізації. Схожі заяви все частіше лунають в публічному просторі. Фокус розбирався, чи є в Україні проблема ухилянства, та чи потрібно їх публічно цькувати.

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Тема дій територіальних центрів комплектування (ТЦК) та проведення мобілізаційних заходів вже давно стала звичною в стрічках новин поруч з прогнозами погоди. Самі ж думки в соціальних мережах розділилися – хтось підтримує ТЦК, називаючи військовозобов’язаних ухилянтами, а хтось навпаки, на боці тих самих ухилянтів.

В медіа вже певний час триває кампанія щодо агітації служби в Силах оборони України – численні рекламні борди у великих містах, низка інтерв’ю з авторитетними військовими, які пояснюють необхідність поповнення лав української армії. Який ефект має ця кампанія наразі не скаже ніхто, інформація про мобілізаційні заходи є військовою таємницею, тому просити у командування надати дані щодо кількості мобілізованих в цей період марно.

Проте, питання протиправних дій ТЦК, навпаки, стали топконтентом, що розлітається соціальними мережами та ЗМІ.

Вибір між рейтингом та доцільністю

До питання проблем мобілізації вже залучилися політики та представники влади чинної влади. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що ті, хто ухиляється від мобілізації, не повинні жити повним життям.

"Їх ловлять ТЦК — це нормально. Якщо ти ухилянт, то будь добрий, ти не маєш права жити повним життям і кайфувати. Якщо ти ухилянт — сиди вдома. Бувають різні обставини: ти боїшся або не хочеш принципово, або щось інше. Ти повинен мати обмеження, тому що ти не виконуєш те, що виконують інші", — заявив Віталій Кім.

Варто звернути увагу, що на кінець 2023 року Віталій Кім був другим найрейтинговішим політиком після президента Зеленського, а за балансом довіри-недовіри, навіть випереджав його.

Тому тут можна розглядати два ймовірних мотиви такої заяви – по-перше, меседж від політика, який має рівень довіри, може спровокувати населення на перегляд своїх поглядів щодо мобілізації, по-друге, влада таким чином намагається провести моніторинг майбутніх непопулярних рішень.

Віталій Кім вважає, що ті, хто ухиляється від мобілізація не мають права жити повним життям в Україні Фото: Facebook

Водночас політолог Петро Олещук припускає, що в заяві Кіма немає так званої "командної роботи", а лише його думка та ініціатива.

"На мою думку, це була власна ініціатива Віталія Кіма, а не те, про що говорять у владних кабінетах. Проблема існує, вона не легка, а її вирішення буде непопулярним. Тут немає двох відповідей чи двох позицій, має бути рішення, яке навряд чи сподобається всім українцям. Україна наразі знаходиться в такій ситуації, коли потрібно думати не про те як сподобатися, а як зберегти державу", — говорить Фокусу політолог.

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Слідом за Кімом ще однією скандальною заявою відзначився колишній заступник голови Верховної Ради, кандидат в президенти 2019 року Руслан Кошулинський, який нині знаходиться у війську. На його думку, всіх тих, хто відмовляється захищати Україну потрібно понижувати у громадянських правах.

"Не виконав громадянський обов'язок — захист України, ти маєш бути позбавлений громадянських прав. Ти не маєш права бути допущеним до голосування, до виборності, до посад тощо. Це ми говоримо про покаральні моменти. Потім, після війни, ми будемо розбиратися, де ти був і що ти робив", — говорив Кошулинський в ефірі каналу "Київ 24"

Треба нагадати, що Кошулинський є представником політичної партії "Свобода", що відома своїм радикалізмом та гострими політичними заявами.

Яка шкода від ухилянтів Україні

Фокус вже розповідав, що українське суспільство перегріте очікуванням швидкої перемоги над ворогом, сьогодні знаходиться в дезорієнтованому стані. Цим користуються політики та російські центри пропаганди, які просувають тему закінчення війни на тих умовах, що на сьогодні склалися. Українська влада не комунікує належним чином із суспільством, а заяви про необхідність додаткової мобілізації 500 тис. чоловік та посилення мобілізаційного законодавства ще більше заплутують ситуацію. Суспільство й так знаходиться в напружені в очікувані нових змін до законодавства про мобілізацію та прав ТЦК, а тут ще й представники влади говорять про необхідність обмеження в правах для ухилянтів.

Співробітники ТЦК вимушені йти на протиправні дії, щоб виконати план з мобілізації населення Фото: Скрін відео

Політолог Микола Давидюк впевнений, що всі ці заяви є лише складником, інформаційним шумом навколо питання посилення мобілізації та нових законів. На його думку, тема ухилянтів не така катастрофічна, як це показують в ЗМІ. Але якщо це не зміниться, то ефект, дійсно, може бути важким.

"Не треба говорити, що у нас велика кількість ухилянтів. В західних ЗМІ можуть зʼявитися меседжі, що ми є країною ухилянтів, воювати нікому, тому й озброєння передавати нікому", — пояснює Фокусу Давидюк.

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Наприкінці грудня 2023 року Міноборони України зазначило, що неохочих мобілізуватися насправді не так багато, як це може здатися. Речник міністерства Ілларіон Павлюк говорив, що в країні більше тих, хто готовий захищати свою землю, ніж тих, хто обурений мобілізацією.

"Я не бачу такої тотальної неготовності українців захищати свою країну, як це можна уявити, орієнтуючись на негативні повідомлення", – зазначав Павлюк в ефірі національного телемарафону.

Він зауважував, що велика кількість отримують повістку, йдуть до ТЦК, де їх або мобілізовують, або визнають непридатними. Але про це не говорять, а шукають скандалів.

Як вирішити проблему неохочих мобілізуватися до війська

Опитані Фокусом фахівці вважають, що спеціальні акценти на темі ухилянства, навпаки можуть бути вигідні ворогу, оскільки зриватимуть мобілізаційну кампанію, а на фронті залишається все менше вояків. Крім того, це ще більше поглиблюватиме розкол в суспільстві, яке наразі не є згуртованим та однорідним.

"Тема ухилянтів підіймається в медійному просторі так чи інакше, зараз вона загострилася на фоні обговорення мобілізаційного законодавства. Треба зрозуміти і сприйняти, що суспільство і так розколюється на цій темі – в одних загострене почуття справедливості через те, що на фронті багато людей без змін і ротацій, а інші мають можливості уникнути мобілізації. І чим далі так буде продовжуватися, тим більше формуватиметься розкол. Тому, говорити, що цькування ухилянтів може призвести до розколу неправильно, він і так вже є на цій темі", — пояснює Петро Олещук.

У 2022 році в ТЦК стояли черги, проблем з мотивацією та бажаючими захищати Україну не було Фото: Espreso.TV

На думку Миколи Давидюка, проблему ухилянства як і розколу в суспільстві на цій темі, має вирішити чітке, зрозуміле і справедливе законодавство. Наразі у влади є всі можливості, щоб це зробити. За рівних умов, питання мотивації має зникнути само по собі.

"Перше, що потрібно вирішити зараз – це питання мотивації. Якщо на початку російського вторгнення питання мотивації взагалі не стояло, бо кожен асоціював себе з поняттям "я-держава", то наразі його немає. Насамперед через низку корупційних скандалів, які цю мотивацію зруйнували. На мою думку, як тільки ми вирішимо з цим проблему, ніяких питань щодо ухилянтів не буде", — говорить експерт.

Фокус уже звертав увагу, що Кабінет міністрів не зміг розробити необхідний законопроєкт щодо питань мобілізації. Народні депутати повернули документ назад. Наразі роботи над новим проєктом закону тривають, проте вже без анонсів гучних обмежень в правах та покараннях за ухиляння від мобілізації.

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