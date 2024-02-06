В новом законопроекте о мобилизации говорится о наложении судом ареста на средства и другие ценности гражданина, который не посетил ТЦК и СП, проигнорировав повестку. Фокус спросил у юристов, как именно планируется выполнять такое решение суда.

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Законопроект правительства о мобилизации №10449 предлагает в качестве наказания за игнорирование повестки наложение ареста на средства на счетах военнообязанного. Кроме того, арест могут наложить и на электронные деньги в электронных кошельках, а также на счета в ценных бумагах. Об этом подробно пишет Фокус в статье "Ни денег, ни водительского. Как в Украине будут мотивировать идти в ТЦК в случае принятия законопроекта".

Как объяснил адвокат, руководитель Днепровского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Камша, в ст. 59 ЗУ "О банках и банковской деятельности" допускается наложение ареста на денежные средства и другие ценности физических лиц, находящиеся в банке, исключительно по постановлению государственного исполнителя, частного исполнителя или по решению суда о взыскании средств или о наложении ареста в порядке, установленном законом. Снятие ареста с имущества и средств осуществляется по постановлению государственного исполнителя, частного исполнителя или по решению суда.

Если законопроект примут с соответствующей нормой, у мужчин будет время, чтобы снять средства со счетов в банках Фото: УНИАН

"В то же время в проекте закона №10449 четко не детализирован порядок исполнения решения суда по новым делам. Очевидно, что после получения решения суда, представителям ТЦК и СП придется обращаться в государственную исполнительную службу, которая сможет установить в каких банковских учреждениях у военнообязанного есть счета, и уже после получения такой информации исполнитель сможет направить в банк постановление об установлении ограничений", — говорит адвокат.

По его мнению, достаточно непонятен результат, которого таким образом пытаются достичь авторы проекта №10449. Ведь военнообязанные лица, в случае если они будут иметь угрозу ограничения права на пользование средствами, выберут вариант снятия всех средств со счетов в банковских учреждениях для минимизации возможных рисков. Подобные действия могут иметь крайне негативные последствия для банковской системы, а также для экономики Украины. К тому же, продолжает эксперт, авторы не учитывают то обстоятельство, что у военнообязанного может банально не быть банковского счета, и в таком случае ограничения вообще не будут иметь смысла .

Арест счетов, депозитов или наличности в банковских сейфах может быть неожиданным наказанием за неявку в ТЦК и СП, говорят эксперты

Еще один вопрос к нормам проекта №10449 — это то, не все военнообязанные вообще могут узнать о направлении им повестки. По словам адвоката АО "Дикси Лекс" Виктора Дрогомирецкого, военнообязанный или резервист может не знать о том, что ТЦК и СП направили ему требование, в случае, если фактическое место жительства не совпадает с местом регистрации. "Тогда он может узнать о требовании, когда уже будет получено решение суда об удовлетворении заявления ТЦК и СП или от государственного исполнителя, который будет выполнять решение суда, и арест счетов, депозитов или наличности в банковских сейфах может быть неожиданным наказанием за неявку в ТЦК и СП", — отмечает Дрогомирецкий.

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Женщины идут в ВСУ. Что с военным учетом и кого из украинок мобилизуют уже в 2024 году

Ранее Фокус писал, что в Минобороны пообещали, что после запуска электронной системы украинцев не будут беспокоить лишними повестками. Министерство уже перевело бумажные данные в цифровые и планирует предоставить гражданам период для обновления информации о себе.

Напомним, по словам адвоката Валерии Гудий, закон разделяет женщин, которые имеют специальность или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальностью, определенной в перечне Минобороны, и которые закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность. Женщина-медик или фармацевт (с дипломом), которая пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, подлежит постановке на воинский учет военнообязанных, то есть обязательно.