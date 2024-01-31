Украинское законодательство предусматривает определенный перечень профессий, в соответствии с которыми женщины должны становиться на воинский учет. Фокус узнал, кого из женщин могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.

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В Украине планируют изменить правила мобилизации, и в Верховной Раде уже 31 января появился новый правительственный законопроект №10449. Фокус исследовал юридическую сторону вопроса мобилизации женщин в Украине и выяснил, какие именно женщины могут получить повестки и кто из украинок имеет право на отсрочку от призыва, а также могут ли женщины, которые стоят на воинском учете, выезжать за границу.

Врачи и фармацевты: какие специальности являются основанием для обязательного воинского учета

Вопрос призыва женщин на военную службу урегулирован Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

"Часть 11 статьи 1 Закона устанавливает, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных", — отмечает партнер DixiLex Елена Бирюч.

Юристы, опрошенные Фокусом, отмечают: постановка на воинский учет для женщин-медиков не означает их мобилизацию. Это лишь для реализации законодательных изменений и учета имеющегося резерва специалистов медицинской сферы в государстве.

Постановка на воинский учет не означает мобилизацию, отмечают опрошенные Фокусом специалисты Фото: УНИАН

"Сейчас воинский учет для женщин в Украине является добровольным, однако уже с 1 октября 2023 года все женщины-медики, такие как врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты, в возрасте от 18 до 60 лет будут обязаны встать на воинский учет. Специальность учитывается как по диплому, так и по фактическому месту работы. Новый порядок воинского учета для женщин 2023 года регулируется указом Министерства обороны Украины №35", — рассказывает юрист Gracers Law Firm Анастасия Цыбулько.

С 1 октября 2023 года все женщины-медики, такие как врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевтки, в возрасте от 18 до 60 лет будут обязаны встать на воинский учет.

По ее словам, женщины с другими специальностями и профессиями, родственными с соответствующими военно-учетными специальностями, также могут стать на учет по собственному желанию, а перечень специальностей и профессий, родственных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных, и Перечень специальностей, родственных с соответствующими военно-учетными специальностями, утверждены приказом Министерства обороны Украины от 11.10.2021 №313 .

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Интересно, что законодательство разделяет женщин, которые имеют специальность и/или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальностью, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и которые закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность.

Женщины, имеющие медицинскую специальность, будут на воинском учете с 1 октября 2024 года Фото: УНИАН

"Женщина-медик или фармацевт (с дипломом), которая пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, подлежит постановке на воинский учет военнообязанных, то есть обязательно. А вот женщина со специальностью, родственной соответствующей военно-учетной специальности (кроме медицинской и фармацевтической), и которая пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берется на воинский учет военнообязанных по ее желанию, как указано в ч.11 статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", — отметила Валерия Гудий, адвокат, партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

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Согласно Приказу Минобороны №313, в перечне родственных специальностей и профессий — физическая терапия, психология, полиграфия, химия, пищевые технологии, переводчики, метеорологи, повара, банковское дело, металлургия, журналистика, теплоэнергетика и другие. Однако все эти профессии и специальности не обязывают женщин становиться на воинский учет, делать это женщины с родственными специальностями и профессиями могут только по собственному желанию.

Военный учет на добровольной основе — для тех, у кого родственная профессия, то есть не медицинская и не фармацевтическая

Анастасия Цыбулько напомнила: согласно ч. 12 ст. 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения задач по обеспечению обороны государства в военное время или же пойти на службу добровольно, подписав контракт.

"Такие женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола). Разделение условий прохождения службы военнообязанными женщинами и мужчинами законодательством не предусмотрено. По состоянию на сегодня обязательная мобилизация женщин не проводится", — говорит юрист.

Повестка на работе или в университете: нужно ли военнообязанным женщинам идти в ТЦК

Юристы говорят, что самостоятельно обращаться в ТЦК и СП для постановки на воинский учет женщинам нет необходимости, кроме случаев, когда речь идет о нетрудоустроенных.

"Обязанность сообщения данных о военнообязанных женщинах (получивших образование по медицинской или фармацевтической специальности) возлагается на руководителей государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций (пункт 51 Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением КМУ от 30 декабря 2022 г. № 1487). Кроме того, обязаны учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования, осуществляющие подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за два месяца до завершения обучения по соответствующей образовательной (научной) программе подавать список таких женщин в ТЦК и СП", — рассказала Фокусу Елена Бирюч.

Получить повестку могут военнообязанные женщины, состоящие на воинском учете Фото: Генштаб ВСУ

Далее по указанным спискам женщинам оформляют временное удостоверение военнообязанного (без определения степени их пригодности для выполнения воинского долга и отметки о постановке на учет), и вносятся сведения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Женщины, которым выданы временные удостоверения военнообязанного (со сроком действия 30 суток), должны в семидневный срок со дня получения таких удостоверений прибыть в ТЦК и СП по месту жительства для постановки на воинский учет. Взятие женщин на воинский учет военнообязанных осуществляется после определения их пригодности к военной службе, внесения персональных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с последующим оформлением соответствующего военно-учетного документа.

Женщинам предлагают до 2026 года устроиться по другой специальности, если они не желают быть военнообязанными.

Кстати, женщинам предоставили время для изменения своей профессии, чтобы они имели возможность не попадать в категорию военнообязанных.

"В случае, если женщина, которая получила образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояла на воинском учете (не получала военно-учетный документ) до утверждения Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, она может трудоустраиваться, как невоеннообязанная, до конца 2026 года, но после трудоустройства руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций должны сообщить соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержке о такой женщине", — отмечает Валерия Гудий.

Выезд за границу во время войны: какие возможности имеют военнообязанные женщины

Хотя с 1 октября 2023 года постановка на воинский учет женщин соответствующих специальностей стала обязательной, пока не принимались какие-либо нормативно-правовые акты, которые бы ограничивали право выезда за границу в отношении них, пояснила Елена Бирюч. Она добавляет: в случае мобилизации и приобретения статуса именно военнослужащего на женщину возлагаются соответствующие обязанности, возможность привлечения к ответственности, в том числе и уголовной, за нарушение несения службы. Поэтому в случае намерения выехать за границу женщина-военнослужащая должна предоставить документы, подтверждающие правовые основания для ее выезда.

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То есть фактически существуют нерешенные вопросы. С одной стороны, уже с октября женщины определенных специальностей должны становиться на учет, и логично, они тогда теряют право выезда, а с другой, утвержденной процедуры по пропуску женщин через границу нет. То есть, пока неясно, будут ли пограничники с 1 октября требовать от всех женщин документ из ТЦК о том, что женщина не находится на учете.

Пока запрета выезжать женщинам, которые являются военнообязанными, нет Фото: ГПСУ

"Руководствуясь действующим законодательством, женщины, которые стали на воинский учет, имеют аналогичные с военнообязанными мужчинами ограничения по выезду за границу во время военного положения. Сейчас в Украине отсутствуют какие-либо ограничения для военнообязанных женщин по выезду за границу. Кроме того, отсутствует официальная утвержденная процедура проверки документов о наличии полученной специальности (медицинской или фармацевтической), профессии и/или пребывании на воинском учете военнообязанных женщин, пересекающих государственную границу Украины", — говорит Анастасия Цыбулько.

Пока неясно, будут ли пограничники с 1 октября требовать от всех женщин документ из ТЦК о том, что женщина не находится на учете.

А по словам Валерии Гудий, сегодня не существует закона, который бы запрещал / ограничивал выезд за границу военнообязанной женщине, а создание Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов было инициировано еще в 2017 году, и по сегодняшний день на законодательном уровне не определены полномочия получения информации из него работниками Государственной пограничной службы Украины.

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"Можно предположить, что для пересечения государственной границы во избежание недоразумения с пограничниками женщина должна иметь с собой документы в подтверждение не отнесения к категории военнообязанных, а военнообязанная женщина — документы, что она не подлежит мобилизации", — отмечает адвокат.

Отсрочка от мобилизации: как и почему законодательство освобождает женщин от мобилизации

Право на отсрочку от мобилизации женщины имеют на тех же условиях, что и мужчины, и такое право закреплено статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". То есть женщины, которые являются военнообязанными, имеют право на отсрочку:

забронированы на период мобилизации и на военное время в порядке, установленном КМУ;

признаны лицами с инвалидностью или временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (беременные женщины признаются непригодными к военной службе, независимо от срока и течения беременности);

на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет (также указывается перечень заболеваний, которыми болеет ребенок, что также является основанием для отсрочки);

на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

имеющие мужа из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей мужа из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

имеющих несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа, который проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" и т.д.

Если женщина самостоятельно воспитывает ребенка или же ее ребенок имеет инвалидность, то такая женщина имеет право на отсрочку

"Также не подлежат мобилизации женщины-соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования, и научные, научно-педагогические, педагогические работники. Как отдельное основание, по которому женщины (наравне с мужчинами) не подлежат мобилизации, законодатель также выделил случаи, когда близкие родственники (муж, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции, во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения", — пояснила Елена Бирюч.

Усиление мобилизации: какие шансы на изменение законодательства о призыве женщин

Итак, подытоживая, военнообязанные женщины в Украине — это лица в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют определенную специальность (медицинскую или фармацевтическую) и которые находятся на воинском учете, а следовательно, могут быть мобилизованы при необходимости, если они не имеют права на отсрочку и если состояние здоровья позволяет их призыв в армию.

В будущем не исключено внесение изменений в законы и подзаконные акты относительно призыва на службу женщин. Однако сейчас ни о каких новых изменениях речь не идет, ведь в поданном в парламент Кабмином законопроекте №10449 нет ничего нового в вопросе мобилизации или воинского учета женщин.

"Все обсуждения о необходимости внесения изменений в закон о мобилизации в Украине создают напряжение и панические настроения в обществе. Речь идет о том, что в действующее законодательство могут внести изменения, которые позволят обязательно мобилизовать женщин. Такие изменения по увеличению перечня тех, кто должен стать на учет и кто может быть мобилизован по повестке, возможно, и принесут практический результат для Вооруженных сил Украины, но станет ли такой шаг полезным для граждан — большой вопрос", — рассуждает Анастасия Цыбулько.

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А по словам Елены Бирюч, в опубликованном правительственном законопроекте №10378 от 25.12.2023 года, который был отозван, предлагалось, в частности, внесение изменений в часть 12 статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" в части, что женщины-военнообязанные могут быть мобилизованы во время действия военного положения только добровольно. То есть фактически законопроектом предлагалось улучшение правового положения таких женщин. Но указанный законопроект так и попал в сессионный зал.

"Пока отсутствуют обоснованные основания считать, что мобилизация именно в отношении женщин со стороны государства будет усилена", — резюмирует Елена Бирюч.