Могут ли работники ТЦК вручать повестки на блокпостах: ответ адвоката

Юрист Роман Лихачев объяснил, что сотрудники военкоматов не должны останавливать машины, но во время военного положения закон им это позволяет. Однако вопрос заключается в том, как повестка была заполнена и вручена.

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В городах Украины из-за войны установлены блокпосты, на которых кроме проверки документов могут и раздавать повестки. Адвокат приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека Роман Лихачев в комментарии NV ответил, являются ли такие действия законными.

Позволяет ли закон вручать повестки на блокпостах?

Юрист объяснил, что повестки могут вручать в любом общественном месте. Кроме того, извещение от ТЦК нельзя обжаловать через суд.

"Уже есть решение Верховного суда, в котором прописано то, что саму по себе повестку обжаловать нельзя. Повестка — это лишь средство оповещения лица о том, что ему необходимо явиться в соответствующий ТЦК", — сказал Лихачев.

Следовательно, раздача повесток на блокпостах — вполне законна.

Может ли повестка быть незаполненной?

Адвокат подчеркнул, что главный вопрос в том, как именно повестка была выписана и вручена.

"Не все лица могут иметь кучу пустых бланков и заполнять их на месте, когда имеют начальную подпись начальника ТЦК. Это не совсем законно, потому что начальник ТЦК не может пустые бланки штамповать и ставить подпись под ними", — отметил он.

Повестка, которая приглашает человека для уточнения военно-учетных данных, должна вручаться заполненной.

Если это не так, можно не идти в военкомат?

Если человек получил повестку от ТЦК, он обязан явиться в военкомат в указанное время. Если документ будет проигнорирован, на нарушителя составляется административный протокол.

"Оснований для того, чтобы не получать повестки, нет. Более того, и на месте могут составлять протокол о нарушении воинского учета. Для того, чтобы, скажем так, меньше резонанса создавать, я всегда советую получать повестки, но выводы относительно их правомерности делать уже в дальнейшем с юристами", — подчеркнул юрист.

Более того, по его словам, нигде не прописано, что протокол должны составлять в стенах ТЦК. То есть его могут выписать на человека и посреди улицы.

"Если есть причины, мешающие составлению административного протокола на месте, то работники ТЦК могут это использовать для того, чтобы с лицом приехать в ТЦК для составления административного протокола, если лицо что-то нарушило. Скажем так, это дополнительные моменты, которые мы видим в различных сюжетах о том, что лиц доставляют в ТЦК", — объяснил Лихачев.

Однако закон регулирует круг тех, кто имеет полномочия этот протокол выписывать. В частности, речь идет о начальнике ТЦК и определенном его приказом лице. Полицейские делать это не могут.

Могут ли работники ТЦК останавливать машины?

Работники военкоматов не имеют полномочий останавливать транспортные средства. Однако в военное время такое право имеют представители Вооруженных сил — для проверки. ТЦК же относятся к структуре ВСУ.

То есть юридически сейчас, во время действия военного положения, сотрудники ТЦК все же могут останавливать машины. Если на месте также присутствуют полицейские, адвокат посоветовал просить их включать бодикамеры. Это позволит зафиксировать возможные нарушения со стороны представителей военкомата.

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