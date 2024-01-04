"Обязанность каждого": в КГВА высказались об установке блокпостов и раздаче повесток

По словам спикера администрации Михаила Шаманова, мобильные блокпосты были установлены в разных районах Киева не для вручения повесток. Граждан отдельно призывали адекватно относиться к проведению учений.

Related video

Мобильные блокпосты на территории Киева были установлены в рамках учений, которые состоялись 25-28 декабря, а не для раздачи повесток. Об этом сказал спикер Киевской городской военной администрации в комментарии порталу OBOZREVATEL 3 января.

Шаманов отметил, что учения были анонсированы заранее. В них принимали участие группировки сил и средств обороны столицы во взаимодействии с КГВА, Патрульной и Национальной полицией и прочими ведомствами.

"Мы призывали людей нормально к этому относиться, потому что война продолжается. В войне всегда сценарий непредсказуем", – сказал он.

По словам Шаманова, учения предусматривали развертывание временных блокпостов, установку ограничительных знаков и проверку транспортных средств. Целью этих мероприятий было "усовершенствование системы управления и организации".

Спикер также коснулся темы повесток, отметив, что у каждого человека есть не только права, но и обязанности, в частности обязанность защищать свою страну.

"Я подозреваю, что, возможно, что-то и происходит незаконным способом, и этим должны заниматься правоохранительные органы. Но все же встать на воинский учет – это обязанность каждого военнообязанного гражданина", – заявил Шаманов.

Напомним, 26 декабря в Киевской городской военной администрации сообщили, что на территории столицы проводятся учения по безопасности, которые предусматривают развертывание временных блокпостов в разных районах города.

Позже в сети начала распространяться информация о том, что на временных блокпостах гражданам якобы раздают повестки. В Центре противодействия дезинформации 26 декабря заявили, что эта информация является недостоверной.