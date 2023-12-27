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Военный Фокус Российско-украинская война

Могут ли выдавать повестки на временных блокпостах в Киеве: что известно

блокпост
Фото: КГВА | Могут ли выдавать повестки на временных блокпостах в Киеве

В разных районах столицы с 25 по 28 декабря установлены временные блокпосты, цель которых — усовершенствование системы общественной безопасности, заявили в КГВА.

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Уже в течение нескольких дней в сети активно распространяется информация о временных блокпостах в различных частях Киева, где якобы жители столицы получают повестки. В связи с этим Фокус собрал все детали и прояснил, могут ли выдавать повески на данных блокпостах.

Выдают ли повестки на временных блокпостах в Киеве: ответ КГВА

Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов 27 декабря в эфире "Радио свобода" подтвердил, что с 25 по 28 декабря в Киеве были установлены временные блокпосты. При этом он отметил, что на данный момент нет подтвержденной информации о выдаче повесток на этих блокпостах.

"Нам неизвестно о выдаче повесток на временных блокпостах. Работники ТЦК, согласно своим функциональным полномочиям — не выполняют функций безопасности", — заявил спикер.

Шаманов добавил, что в соответствии с действующим законодательством работники ТЦК имеют право осуществлять свою непосредственную деятельность на территории Киева в "разрешенный законодательством способ".

Будут ли выдавать повестки на блокпостах в Киеве: ответ ЦПД

В Центре противодействия дезинформации 26 декабря заявили, что в сети стала распространяться информация о том, что временные блокпосты и инженерные заграждения, которые установили для учений в столице, действительно используются для раздачи повесток. Однако, там заверили, что эта информация оказалась недостоверной.

Могут ли выдавать повестки на временных блокпостах в Киеве Fullscreen
Могут ли выдавать повестки на временных блокпостах в Киеве

"По официальным данным руководителя столичной ГВА Попко, в разных районах столицы с 25 по 28 декабря Силы обороны совместно с Нацполицией и другими подразделениями отрабатывают обучение по повышению уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур", — говорится в сообщении ЦПД.

Зачем установили блокпосты в Киеве: объяснение КГВА

Начальник КГВА Сергей Попко 26 декабря объяснил, что разных районах столицы с 25 по 28 декабря проведут учения безопасности, во время которых будут совершенствовать систему общественной безопасности.

Объяснение КМВА Fullscreen
Объяснение КМВА

"В условиях войны, защита и безопасность Киева и его жителей — это сверхважная задача. И ее решение требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы", — отметил он.

Согласно его заявлению, силы и средства, ответственные за оборону города Киева, совместно с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией, а также другими структурными подразделениями, запланировали провести учения в различных районах столицы с 25 по 28 декабря.

Попко отметил, что в рамках этих учений предусмотрено развертывание временных блокпостов, установка ограничительных знаков и инженерных заграждений. В процессе учений осуществляется практика проверки транспорта, документов, а также применение элементов защиты на блокпостах. Кроме того, проводятся демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

Цель проводимого обучения заключается в совершенствовании системы управления, организации и эффективного взаимодействия, направленных на обеспечение общественной безопасности в случае возможного обострения ситуации. В рамках обучения также рассматриваются конкретные меры по защите гражданского населения.

"Война не закончилась. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если Киев с каждым месяцем становится все более безопасным — это заслуга всех структур, сил и ведомств, которые ежедневно работают ради вашей защиты! Такие тренировки нужно проводить системно, а за результатами штатного анализа после тренировок выявлять недостатки, исправить ошибки и еще лучше готовиться к выполнению важной задачи — защиты Киева и его жителей от потенциальных угроз", — добавил Попко.

В Киеве проводят учения по безопасности Fullscreen
В Киеве проводят учения по безопасности
Фото: КГВА
В Киеве проводят учения по безопасности Fullscreen
В Киеве проводят учения по безопасности
В Киеве проводят учения по безопасности
В Киеве проводят учения по безопасности

Также в Киевской городской военной администрации 26 декабря сообщили журналистам издания ТСН, что в период учений на блокпостах, которые временно появились в городе, не предусмотрена выдача повесток.

"На временных блокпостах проводятся учения Группировки сил и средств обороны города Киева. Составляющие подразделения учений имеют четко прописанный план мероприятий, в частности отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Эти учения являются отработкой мер безопасности", — сообщили журналистам в пресс-службе КГВА.

В соответствии с планом учений, предполагается, что на временных блокпостах не будет проводиться выдача повесток. Тем не менее, представителям ТЦК и СП разрешено присутствовать на данных блокпостах, несмотря на отсутствие процедуры выдачи повесток.

Когда уберут временные блокпосты в Киеве

По утверждению Киевской городской военной администрации, блокпосты временно установлены в городе в связи с проведением учений в различных районах Киева с 25 по 28 декабря.

Они организованы с участием Группировки сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с КГВА, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями.

Законно ли вручение повесток на блокпостах

Ранее, 17 мая, руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии изданию "Суспільне" заявила, что выдача повесток разрешена в различных местах.

"То есть общественные места, открытые для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там тоже", — сказала она.

Затем, 18 августа, эти утверждения подтвердил полковник Андрей Гуренко, представитель Запорожского областного территориального центра и службы призыва. Он сказал, что вручение повесток в общественных местах не запрещено законодательством. Однако остановка транспортного средства работниками военкоматов с целью вручения повесток — запрещена.

Какой должна быть законная повестка

На сайте "Советы юриста" отмечают, что на повестке для призывника должны быть заполнены следующие поля:

  • название "Повестка";
  • ФИО военнообязанного;
  • адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
  • номер повестки;
  • номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
  • дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;
  • наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;
  • подпись человека, выдавшего повестку;
  • дата выдачи повестки;
  • мокрая печать.

Если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены, вы должны сообщить об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.

Правильное оформление повестки Fullscreen
Правильное оформление повестки

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря подчеркнул, что ему необходимы люди. По его словам, оперирование статусом инвалидности II-III групп потеряло свою актуальность.