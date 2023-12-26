"Годен или негоден": Залужный сделал заявление про призыв лиц с инвалидностью (видео)

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что ему необходимы люди. По его словам, оперирование статусом инвалидности II-III группы потеряло свою актуальность.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный прокомментировал предложенные изменения по мобилизации лиц с инвалидностью. Об этом известно из его комментария в эфире телемарафона 26 декабря.

"Я считаю, что на сегодня оперирование степенью инвалидности II-III группы не является актуальным. Потому, что решает пригодность к военной службе не инвалидность, которую имеет человек, а военно-врачебная комиссия", — отметил он.

Военачальник подтвердил, что командование согласно с предложением оставить только два понятия — годности или негодности к военной службе. От ограниченной же годности в Украине хотят избавиться.

"И соответственно, когда дадим себе ответ на этот вопрос — годен или негоден, мы поймем, есть ли нам смысл дальше оперировать такими понятиями как инвалид II или инвалид III группы", — объяснил Залужный.

Он заверил, что хочет, чтобы войско пополнялось людьми, которые физически способны воевать.

По словам главнокомандующего, ВСУ сотрудничали с Минобороны в разработке законопроекта. Целью было не допустить нарушений механизмов военного управления.

Однако, как пояснил Залужный, законодательные изменения — не в компетенции Вооруженных сил. Войско только формирует запросы о своих потребностях для боевых действий. Они предоставляются в министерство, и уже там решают, как это обеспечивать.

"Наша позиция достаточно проста. Нам необходимы снаряды, нам необходимо оружие, нам необходимы люди", — подчеркнул военачальник.

Относительно отсрочек главнокомандующий ВСУ ответил, что это — не его компетенция.

Комментарий Валерия Залужного (об ограниченной пригодности — с 3:01)

Напомним, также Залужный заявил, что командование не делало запрос на мобилизацию 400-500 тысяч граждан. По его словам, эта цифра была сформирована с учетом недостатка бойцов и вероятных потерь в 2024 году.

26 декабря нардеп Марьяна Безуглая заявила, что Залужный стремится лишить лиц с инвалидностью II группы права на увольнение со службы. В подтверждение своих слов она опубликовала фрагмент документа, подписанного главнокомандующим.