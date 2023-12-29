Новые блокпосты: в Киевской области продлены контрдиверсионные мероприятия и меры безопасности

По словам Руслана Олейника, поисковые действия и фильтрационные мероприятия направлены на всех людей, нарушающих закон, в том числе уклонящихся от мобилизации.

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На территории Киевской области будут осуществляться контрдиверсионные мероприятия и ужесточены меры безопасности. Эти действия назначены по указанию руководителя Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко и согласованы с военным командованием. Об этом рассказал комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник в интервью изданию ТСН.

Основной целью проводимых мероприятий является выявление и предотвращение перемещения диверсионно-разведывательных групп, экстремистов, террористов, лиц, объявленных в розыск, а также предотвращение незаконной перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

"Также предусмотрено выполнение задач по проверке, досмотру имущества и транспортных средств на блокпостах. Именно с этой целью на территории области будут проведены контрдиверсионные мероприятия", — пояснил он.

Как отметил Олейник, контрдиверсионные операции и меры безопасности запланированы в Киевской области в период с 28 декабря по 6 января.

В ответ на вопрос о том, будут ли проводиться поиски тех, кто уклоняется от мобилизации, комендант Киевской области подчеркнул, что действия по поиску и фильтрации направлены на всех нарушителей закона, независимо от конкретной категории.

Также Олейник добавил, что мероприятия касаются не только жителей Киева и Киевской области.

"Сейчас эти регионы являются транзитной зоной, через которую передвигаются жители со всех уголков Украины. Поэтому в рамках фильтрационных мероприятий мы отрабатываем оперативную информацию, проводим совместные мероприятия с Национальной полицией Украины, СБУ. В этих мероприятиях нет какого-то узкого эффекта, который мы хотим получить – это комплекс задач по вопросам безопасности", — подытожил Руслан Олейник.

Блокпосты в Киевской области: что известно

Напомним, 26 декабря стало известно, что в Киеве начали разворачивать временные блокпосты. Киевская МВА сообщила, что с 25 по 28 декабря в столице будет проходить обучение, которое предусматривает открытие блокпостов, установление ограничительных знаков и элементов инженерных заграждений.

24 декабря командир пулеметчиков 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Назарий Кишак рассказал, что с 28 декабря в каждом городе разместят специальные блокпосты, предназначенные для мобилизационных мероприятий.