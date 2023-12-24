"Все в пехоту": командир ВСУ заявил, что в городах появятся блок-посты для выдачи повесток

Командир батальона 72-й бригады ВСУ Назарий Кишак пообещал, что военные сами "возьмутся за мобилизацию", и постараются, чтобы повестки получили "мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры и все, кто попадутся".

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Украинский военный Назарий Кишак заявил об усилении мобилизационных мероприятий в Украине в конце 2023 года. Об этом командир пулеметчиков 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сообщил в Facebook.

По словам Кишака, с 28 декабря в каждом городе и области будут размещены специальные блокпосты, предназначенные для мобилизационных мероприятий.

"Мы беремся за мобилизацию! Ребят на фронте нужно менять", — написал военный.

Назарий Кишак пообещал, что "все, кто попадутся, пойдут в пехоту" Фото: Скріншот

В частности, командир пулеметчиков 72-й отдельной механизированной бригады добавил, что "мажоры, дети пафосных деятелей и блогеры" пойдут в пехоту.

"В нашем государстве война… Без обид", — подчеркнул Назарий Кишак.

Ветеран АТО также обратил внимание на диджитализацию мобилизации в Украине и сообщил, что приложение Дія "можно удалять уже". При этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров накануне отметил, что повесток в "Дії" не будет никогда. "В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток в Дії не будет никогда. И только так", — заявил министр в своем Telegram-канале 24 декабря 2023 года.

В комментариях к своему посту Назарий Кишак добавил, что полиция также будет приобщаться к мобилизационным мероприятиям, проверяя граждан.

"С сегодняшнего дня полиция будет проверять фейковые опеки и уходы, инвалидности. Мамы бегают спокойно в церковь, а сыновья за ними присматривают", — написал украинский военный.

Назарий Кишак: "Полиция будет проверять фейковые опеки и уходы, инвалидности" Фото: Скріншот

Кто такой Назарий Кишак

В прошлом военный был спортсменом. Он — майдановец из Ивано-Франковской области, ветеран АТО, который воевал на востоке Украины в батальоне спецназначения МВД, основатель нескольких патриотических организаций. Назарий Кишак имеет позывной "Шериф". Сейчас он — командир пулеметчиков 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Ранее ветеран АТО отмечал коварство врага.

"Враг у нас очень коварный и хитрый, поэтому ожидать нужно чего угодно от него, — говорил командир взвода пулеметчиков. — Они постоянно меняют тактику. Даже относительно минирования, различных ловушек. Создают специальные маскировочные сетки. Или минируют мусор, чтобы подрывалась наша пехота, когда зайдет отбивать эту территорию", — рассказывал Назарий Кишак в интервью "Новинарні".

Валерий Залужный и Назарий Кишак

В своем Instagram Кишак также поднял вопрос мобилизации, опубликовав якобы электронную повестку в "Дії".

"Для того, чтобы выжить и служить в нормальном подразделении, пишите моему заместителю", — отметил военный.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что повесток в "Дії" не будет никогда Фото: Скріншот

Что известно о мобилизации в Украине на данный момент

Недавно военные предложили Владимиру Зеленскому призвать в армию еще около полумиллиона человек. Об этом президент рассказал во время своей пресс-конференции по итогам 2023 года. Вместе с этим, глава государства подчеркнул, что мобилизацию женщин не поддержит, даже в случае принятия такого закона Верховной Радой. Кроме этого, президент готов снизить мобилизационный возраст.

"Мобилизация женщин — нет, не подпишу. Относительно 25 лет: если будет аргументировано — а на сегодня вижу, что это необходимо, — то с этим соглашусь", — заявил Владимир Зеленский.

Итоговая конференция Владимира Зеленского за 2023 год

Также 23 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров заявил об электронном оповещении украинцев за рубежом о мобилизационных мероприятиях. Он добавил, что министерство работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был оптимизирован.

"Потому что будет решаться, будет эта категория мужчин вообще предложена на военную службу или нет. То есть это достаточно огромный механизм, который нужно обсуждать пошагово", — рассказывал Умеров.

Напомним, начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Василий Самовар спрогнозировал дальнейший ход войны и мобилизации в Украине.

Также Фокус писал об ожиданиях от нового закона о мобилизации.