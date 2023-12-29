Нові блокпости: у Київській області продовжено контрдиверсійні заходи та заходи безпеки

За словами Руслана Олійника, пошукові дії та фільтраційні заходи спрямовані на всіх людей, які порушують закон, зокрема на тих, хто ухиляється від мобілізації.

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На території Київської області здійснюватимуться контрдиверсійні заходи та посилено заходи безпеки. Ці дії призначені за вказівкою керівника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка та узгоджені з військовим командуванням. Про це розповів комендант Київської області підполковник Руслан Олійник в інтерв'ю виданню ТСН.

Основною метою проведених заходів є виявлення та запобігання переміщенню диверсійно-розвідувальних груп, екстремістів, терористів, осіб, оголошених у розшук, а також запобігання незаконному перевезенню зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

"Також передбачено виконання завдань з перевірки, огляду майна і транспортних засобів на блокпостах. Саме з цією метою на території області будуть проведені контрдиверсійні заходи", — пояснив він.

Як зазначив Олійник, контрдиверсійні операції та заходи безпеки заплановані в Київській області в період з 28 грудня по 6 січня.

У відповідь на запитання про те, чи будуть проводитися пошуки тих, хто ухиляється від мобілізації, комендант Київської області наголосив, що дії з пошуку та фільтрації спрямовані на всіх порушників закону, незалежно від конкретної категорії.

Також Олійник додав, що заходи стосуються не тільки жителів Києва та Київської області.

"Наразі ці регіони є транзитною зоною, через яку пересуваються мешканці з усіх куточків України. Тому в рамках фільтраційних заходів ми відпрацьовуємо оперативну інформацію, проводимо спільні заходи з Національною поліцією України, СБУ. У цих заходах немає якогось вузького ефекту, який ми хочемо отримати, — це комплекс завдань з питань безпеки", — підсумував Руслан Олійник.

Блокпости в Київській області: що відомо

Нагадаємо, 26 грудня стало відомо, що в Києві почали розгортати тимчасові блокпости. Київська МВА повідомила, що з 25 до 28 грудня у столиці відбуватиметься навчання, яке передбачає відкриття блокпостів, встановлення обмежувальних знаків та елементів інженерних загороджень.

24 грудня командир кулеметників 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Назарій Кишак розповів, що з 28 грудня в кожному місті розмістять спеціальні блокпости, призначені для мобілізаційних заходів.